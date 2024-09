Retraite de Nadal : Federer fait une annonce étonnante !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’avenir de Rafael Nadal reste l’un des grands sujets de discussion dans le monde du tennis, alors qu’il peine à se débarrasser de ses pépins physiques. En marge de la Laver Cup, à laquelle l’Espagnol ne participera pas finalement, Roger Federer est revenu sur la situation de son ancien rival et a estimé que l’heure était peut-être venue pour lui de raccrocher.

Sa présence annoncée à la Laver Cup avait fait penser à certains suiveurs du tennis que l’heure de la retraite était venue pour Rafael Nadal. Le lieu est effectivement symbolique depuis l’édition 2022, marquée par l’ultime apparition de Roger Federer. Mais finalement, l’Espagnol a préféré faire l’impasse sur la compétition lancée par le Suisse, toujours en raison de ses problèmes physiques. Interrogé par le média allemand Mopo, Federer a donné un conseil à son ancien rival.

« Le temps nous ronge »

« Le temps nous ronge. En fin de compte, il est peut‐être aussi utile de prendre une décision à un moment donné, estime Federer, rapporté par We Love Tennis. Et si cela devait se terminer pour de bon, tu serais tout simplement détendu et tu dirais : ‘Ah, heureusement qu’il n’y a pas d’entraînement, heureusement qu’il n’y a plus de matches’. »

« Ce serait phénoménal s’il pouvait encore enchaîner une saison, mais... »

« J’espérais qu’il puisse encore jouer un match, mais il a simplement dit qu’il préférait ne pas le faire, qu’il ne pouvait pas et qu’il ne se sentait pas prêt. Mais il a l’air bien, a également confié Roger Federer au sujet de Rafael Nadal. Je pense qu’il doit simplement décider de la suite et je pense que c’est la période qu’il traverse actuellement. Il a tout donné pour ce sport. Ce serait phénoménal s’il pouvait encore enchaîner une saison, mais seul Rafa peut répondre à cette question. »