Tennis : Federer glisse un gros conseil à Alcaraz

En 2022, le tennis perdait l’un de ses plus grands joueurs : Roger Federer. Le Suisse mettait fin à sa carrière lors de la Laver Cup et prochainement, ce sera au tour de Novak Djokovic et Rafael Nadal. La nouvelle génération est là pour prendre la relève. Notamment Carlos Alcaraz, à qui la légende suisse a glissé de précieux conseils.

L’année 2024 a été marquée par l’absence au palmarès de Novak Djokovic lors d’un tournoi du Grand Chelem. Seuls deux joueurs ont inscrit leur nom : Jannik Sinner, qui a remporté l’Open d’Australie et l’US Open et Carlos Alcaraz, vainqueur de Roland-Garros et de Wimbledon. Ces deux joueurs devraient bien être de gros rivaux pendant des années et la légende Roger Federer a donné quelques conseils à l’un d’entre eux.

«Faire attention à ne pas courir sur chaque balle

Ce vendredi va débuter la Laver Cup. Carlos Alcaraz sera bien présent pour représenter l’Europe. Roger Federer, la légende suisse qui avait pris sa retraite il y a deux ans durant cette compétition parle du talent espagnol, dans des propos rapportés par We Love Tennis : « Son intensité, la puissance de ses coups, ses capacités physiques… Il est évident qu’il doit faire attention à ne pas courir sur chaque balle, parce que ce n’est pas nécessaire, mais il apprendra avec l’âge et le temps. Mais est également très fort quand il s’agit des points importants. »

«C’est quelque chose de battre Novak»

« Je me souviens lorsqu’il a battu Novak Djokovic en finale de Wimbledon (en 2023). C’était quelque chose de battre Novak en cinq sets qui jouait à son meilleur niveau, il a montré ce jour‐là qu’il était ce joueur et qu’il était là pour longtemps, poursuit Roger Federer, homme aux vingt titres du Grand Chelem. Je suis donc excité de voir Carlos jouer ici car je ne l’ai encore jamais vu jouer en vrai. »