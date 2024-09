Tennis : Federer annonce du lourd pour Djokovic

Arnaud De Kanel

Roger Federer est de retour non loin des courts. Le Suisse a même échangé quelques balles à Berlin où il est présent à l'occasion de la Laver Cup qui débutera vendredi. Le Maestro a également confié quelques mots aux médias présents où il a évoqué Novak Djokovic. Il désigne d'ailleurs le Serbe comme un favori pour le prochain Open d'Australie.

Novak Djokovic n'a pas de remporté de Grand Chelem en 2024. Le Serbe a même été contraint de faire l'impasse sur plusieurs tournois afin de s'économiser. Certains commencent même à s'inquiéter pour le Serbe qui pourrait être sur le déclin. Mais pour Roger Federer, il ne faut pas s'inquiéter pour Djokovic qui fera assurément partie des favoris pour l'Open d'Australie en janvier.

«Je pense qu’il sera l’un des favoris avec Sinner et Alcaraz»

« Novak, en gagnant les Jeux olympiques et en jouant, disons, une saison complète, ne s’est pas retiré à cause de blessures, il a choisi de moins jouer, ce qui est normal quand on vieillit un peu. Je pense qu’il a des chances d’aller de l’avant. J’attends avec impatience l’Australie, qui est le prochain tournoi du Grand Chelem. Je pense qu’il sera l’un des favoris avec Sinner et Alcaraz. L’Open d’Australie sera très intéressant à suivre », a déclaré Roger Federer dans des propos We Love Tennis. Le Suisse pense aussi à Alexander Zverev même s'il note des faiblesses dans son jeu dans les grands moments.

«Je crois que quelque chose de grand peut lui arriver»

« Je vois quelqu’un qui joue beaucoup trop défensivement quand c’est le plus important. Il doit se rappeler qu’il ne doit pas être trop passif et je pense qu’alors, honnêtement, quelque chose de vraiment génial peut lui arriver. Par exemple face à Fritz à l’US Open, il a été trop passif. Je crois que quelque chose de grand peut lui arriver. Mais il doit y croire et il doit y travailler. Il doit sentir à chaque phase du corps que c’est le bon chemin. C’est mon point de vue. Cela ne veut pas dire que c’est vrai. Lui seul sait ce qui se passe dans sa tête lorsqu’il recule un peu sur le terrain », a ajouté Roger Federer.