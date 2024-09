Tennis : Nadal a choqué cette légende !

Jean de Teyssière

Depuis son élimination en double avec Carlos Alcaraz lors des Jeux olympiques de Paris 2024, Rafael Nadal n’a plus foulé les terrains de tennis. Forfait à l’US Open, il devait faire son retour pour la Laver Cup mais là aussi, il a déclaré forfait. Le crépuscule de la carrière de l’Espagnol approche de plus en plus et l’heure est déjà au bilan pour certains, comme Bjorn Borg, qui ne s’attendait pas du tout à voir Nadal gagner autant.

La saison 2024 de Rafael Nadal pourrait bien être la dernière. Après avoir participé à Roland-Garros, Rafael Nadal s’est positionné pour jouer les Jeux olympiques de Paris 2024, chez lui, à Roland-Garros. Le Majorquin a été éliminé par Novak Djokovic en deux sets lors du deuxième tour avant de tomber en quart de finale du double messieurs en compagne de Carlos Alcaraz face à la paire américaine Krajicek/Ram, future médaillé d’argent. Depuis plus rien et il a même récemment déclaré forfait pour la Laver Cup...

«Beaucoup de gens disaient qu’il serait un grand champion»

Dans des propos rapportés par We love Tennis, la légende du tennis, le Suédois Bjorn Borg, se souvient de la première fois où il a aperçu Rafael Nadal : « La première fois que je l’ai vu, c’était à Bastad, il y a environ 20 ans. Déjà à l’époque, beaucoup de gens disaient qu’il serait un grand champion. Moi aussi, d’ailleurs. C’était la première fois que je le voyais jouer au tennis. »

«Je ne m’attendais pas à ce qu’il gagne 14 fois Roland-Garros»

« Si je m’attendais à ce qu’il remporte 22 titres du Grand Chelem ? Non. Mais surtout, je ne m’attendais pas à ce qu’il gagne 14 fois Roland‐Garros – c’est incroyable, poursuit le sextuple vainqueur du tournoi de la Porte d’Auteuil. C’est un succès unique dans tout le monde du sport. » Une légende qui va bientôt dire adieu au tennis.