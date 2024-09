Tennis : Nadal, Federer, Djokovic... Il tranche pour le GOAT !

Pierrick Levallet

Le circuit ATP a très longtemps été dominé par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Le Big 3 n’a laissé que peu de place aux autres pendant plus d’une décennie. Le Suisse désormais retraité, l’Espagnol et le Serbe ne vont plus tarder à raccrocher la raquette. Les trois joueurs, qui ont raflé un total de 66 tournois du Grand Chelem, sont naturellement mentionnés dans le débat du GOAT. Et Stéfanos Tsitsipas a tranché à ce sujet.

«C’était juste une expérience d’apprentissage»

« J’ai pu les admirer d’une autre manière, à une autre échelle qu’auparavant. J’ai pu les rencontrer, leur parler d’une manière que je n’ai pas l’habitude de faire lorsque je suis sur le circuit. Cela m’a apporté beaucoup d’émotions et de bons souvenirs. J’étais témoin de l’héritage. J’observais leur langage corporel, ce qui fait d’eux des athlètes incroyables, et pour moi, c’était juste une expérience d’apprentissage. J’étais sur place » a d’abord expliqué le joueur de 26 ans aux médias de la Laver Cup.

«Ce sont mes héros»

« Je me suis senti absolument reconnaissant d’avoir pu partager cela avec eux. J’ai eu l’impression d’avoir parcouru un long chemin pour gagner ma place au sein de cette équipe et, d’une certaine manière, cela reflétait grandement mon parcours et tout ce que j’ai mis en œuvre pour gagner ma place. Ce sont mes héros, les GOAT » a ensuite ajouté Stéfanos Tsitsipas. Le Grec est formel, Rafael Nadal et Roger Federer sont les meilleurs à ses yeux. Novak Djokovic, lui, a été écarté.