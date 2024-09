Tennis : La folle prédiction sur le successeur de Djokovic !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté depuis le début de la saison 2024, Novak Djokovic est tout de même allé chercher sa médaille d'or olympique, le dernier grand titre qui manquait à son palmarès. Le Serbe se rapproche de la retraite mais l'avenir du tennis est entre de bonnes mains avec l'émergence de nouvelles stars ces dernières années. C'est le cas pour Carlos Alcaraz, que beaucoup voient comme le futur grand.

Numéro 3 mondial, Carlos Alcaraz a vécu une terrible désillusion à l'US Open et tentera de se remobiliser pour la fin de saison. En attendant, il a retrouvé de sa créativité en Coupe Davis face à la France cette semaine notamment. Depuis son explosion au plus haut niveau, il impressionne encore et pourrait continuer d'asseoir sa domination pendant un moment.

Un joueur unique

Vainqueur de Roland-Garros et de Wimbledon cette année avant de s'incliner de justesse en finale des Jeux olympiques de Paris 2024, Carlos Alcaraz a réalisé une nouvelle saison de folie. Avec 4 titres du Grand Chelem à 21 ans, il a même des temps de passage presque jamais vus. « Voici ce qui rend Alcaraz si unique. Il n’y a jamais eu de joueur sur le circuit ATP à un si jeune âge qui cochant presque toutes les cases en termes d’arme. Vitesse, efficacité technique, créativité, intensité et aptitudes au calme, tout est réuni pour être le numéro un pendant de nombreuses années » explique Rick Macci, ancien entraîneur des sœurs Williams.

Fin de saison en fanfare ?

Visiblement touché par cette défaite en finale des Jeux face à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz a raté sa tournée américaine. En fin de saison, il tentera de faire mieux que l'année dernière où il n'avait soulevé aucun trophée après Wimbledon. L'Espagnol a un programme assez chargé puisqu'il n'a pas hésité à annoncer sa présence dans à peu près toutes les exhibitions possibles. A ses risques et périls.