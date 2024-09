Tennis : Nadal, Djokovic, Federer… Cette star a fait son choix !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avec 24 titres du Grand Chelems ainsi que la médaille d’Or obtenue cette année aux JO de Paris 2024, Novak Djokovic est considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de tous les temps. Si le principal intéressé ne souhaite pas aborder ce débat, Casper Ruud a quant à lui évoqué le sujet, en plaçant le Serbe au sommet.

Pour beaucoup d’observateurs, Novak Djokovic est le plus grand joueur de tous les temps. Le Serbe est considéré comme le joueur le plus complet, capable de dominer sur tout type de surface, et même à 37 ans, ce dernier continue d’impressionner sur le circuit ATP. Questionné sur la distinction honorifique de « GOAT » (Greatest of All Time, ndlr), le Serbe avait rapidement esquivé la question il y a plusieurs mois.

Djokovic ne veut pas se considérer comme le plus grand de tous les temps

« Je ne dirai jamais ce que je pense sur le GOAT. C’est surtout par respect pour tous les grands et tous les champions de toutes les générations qui nous ont précédés, car c’est tellement difficile de comparer une raquette en bois avec celles d’aujourd’hui. Il y a 70 ans, les gens ne pouvaient pas prendre l’avion pour se rendre sur place », confiait ainsi Novak Djokovic en mai dernier. Mais pour Casper Ruud, le débat n’a plus lieu d’être.

« Novak a désormais accompli tellement de choses depuis si longtemps »

« J’avais un peu hésité au moment de répondre à cette question il y a quelques années », a ainsi confié la star norvégienne dans des propos relayés par WeLoveTennis. « J’avais mis Federer et Djokovic sur un pied d’égalité, mais Novak a désormais accompli tellement de choses depuis si longtemps. C’est le joueur le plus complet du monde. Il est aussi bon offensivement que défensivement, il a un large répertoire, c’est un génie tactique et il a un mental à toute épreuve, le meilleur de tous les athlètes, tous sports confondus, selon moi », conclut ce dernier.