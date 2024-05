Tennis : Djokovic le «GOAT» ? Il refuse d’en parler

Jean de Teyssière

La question du GOAT agite la plupart des sports. Dans le tennis, le débat existe entre Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic. Tous peuvent être considérés comme le meilleur joueur de tous les temps en fonction des critères subjectifs pris en compte. Pour Nick Kyrgios, le débat est clos avec ce titre qui revient à Djokovic. Mais le Serbe ne souhaite pas réagir à ce débat, même s'il estime qu'il est bénéfique pour son sport.

Roger Federer ? Novak Djokovic ? Rafael Nadal ? Un autre joueur ? Quel tennisman mérite le titre de GOAT ? Avec ces deux décennies marquées par les très nombreux succès de Federer, Nadal et Djokovic, la question agite les fans de tennis.

«Pour moi, tu es le GOAT, haut la main, il n’y a pas de débat»

Dans son podcast Good trouble with Nick Kyrgios , le joueur australien s'est une nouvelle fois exprimé sur l'identité du GOAT dans le tennis : « Pour moi, tu es le GOAT Novak Djokovic, haut la main, il n’y a pas de débat, mais je me demande si toutes ces discussions sur Federer, Nadal et toi te dérangent. »

Tennis : Federer, Nadal, Djokovic... Cette légende du tennis français a tranché ! https://t.co/7oK6kcxNgY pic.twitter.com/FyBVpzBMdi — le10sport (@le10sport) May 18, 2024

«Je ne dirai jamais ce que je pense sur le GOAT»