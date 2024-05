Tennis : Federer, Nadal, Djokovic... Cette légende du tennis français a tranché !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'heure où le Big 3 commence à se retirer tout doucement du monde professionnel, les bilans sont en train d'être dressés et désormais, personne ne peut plus contester que Novak Djokovic présente le palmarès le plus complet, en plus d'avoir seul 24 titres en Grand Chelem. Le Serbe a marqué les esprits ces dernières années en chassant ses adversaires avant de les dépasser, un exploit quand on sait le retard avec lequel il partait. Mais la question du GOAT ne met pas tout le monde d'accord...

Il est difficile de comparer les trois plus grandes légendes de l'histoire du tennis. Depuis des années, le débat autour du meilleur joueur du monde agite les foules et tout le monde n'est pas d'accord sur le sens à donner à cette interrogation. Certains veulent mettre en avant les statistiques chiffrées quand d'autres voient plus loin et comptabilisent l'aura du personnage ou celui qui a le plus marqué son époque. Dans cette optique, plusieurs réponses sont possibles.

Djokovic désormais seul

En arrivant au sommet un peu plus tard face à ses deux rivaux, Novak Djokovic a démarré sa quête du plus grand joueur de tous les temps avec du retard sur le total de Grands Chelems de ses adversaires. Le Serbe a toutefois rattrapé son retard d'une manière incroyable en enchaînant les titres, et ce aussi bien avant ses 30 ans qu'après. En vieillissant, il a finalement réussi à se bonifier. C'est surtout sa saison 2023 qui a tout confirmé : en remportant 3 titres du Grand Chelem, atteint la finale du quatrième et gagné le Masters, le numéro 1 mondial a terminé le jeu.

Trois légendes au même niveau

Pour beaucoup, il est difficile de répondre à cette question du GOAT en oubliant l'un des trois. En effet, récemment, c'est Jo-Wilfried Tsonga, gloire du tennis français, qui a été interrogé sur la chaîne YouTube de Service Volée . « Aujourd’hui, l’image du tennis, ça reste je pense Roger Federer. Après quand on me parle de GOAT, ça dépend de quoi on parle. Si on parle sportivement, je dirais que c’est Novak Djokovic, c’est lui qui a le plus gagné. Après si vous me parlez du plus grand challenge qu’on peut avoir dans le tennis, c’est de battre Rafael Nadal à son prime (meilleur niveau) à Roland‐Garros » dit-il.

Un défi incroyable

Ceux qui ont joué à la même époque que ces trois-là ont peut-être parfois regretté puisque les opportunités de gagner des titres ont été minces, mais beaucoup se rendent compte de la chance qu'ils ont eu de pouvoir les affronter. Jo-Wilfried Tsonga fait partie de ceux qui ont le plus souvent battu le Big 3, un des meilleurs même si l'on exclut Andy Murray qui a évolué encore à un autre niveau. Le Français est clairement un de ceux qui a le plus marqué les esprits, à côté de joueurs tels que Stan Wawrinka, Juan Martin del Potro et Dominic Thiem.