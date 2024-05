Tennis : Sinner futur numéro 1 ? Pourquoi la place de Djokovic est en danger

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Malgré l'absence de Jannik Sinner au Masters 1000 de Rome, Novak Djokovic n'a pas réussi à en profiter pour prendre un peu plus d'avance au classement avant Roland-Garros. Le Serbe a disparu dès son deuxième match après une performance plus qu'inquiétante et il s'expose à un retour fracassant de son plus proche poursuivant à Roland-Garros. En effet, comme il est tenant du titre, il va perdre virtuellement 2000 points et il basculera donc derrière l'Italien...

Un changement en tête du classement ATP va-t-il avoir lieu ? En plein dans sa 426ème semaine à la place de numéro 1 mondial, Novak Djokovic va peut-être perdre sa place prochainement. Auteur d'un début de saison 2024 très moyen où il n'est que 14ème à la Race désormais, il va jouer Roland-Garros sous la pression de voir Jannik Sinner passer devant lui. En effet, ce changement pourrait avoir lieu en fonction du parcours des uns et des autres. Explications.

Sinner à la chasse

Très impressionnant depuis six mois, Jannik Sinner s'est rapproché de Novak Djokovic ces derniers temps. L'Italien a répondu présent dans chaque grand rendez-vous et en plus, il a pris l'avantage psychologique en terrassant son adversaire largement en demi-finales de l'Open d'Australie. En ne concédant pas la moindre balle de break, il a montré un nouveau visage, peut-être celui du futur numéro 1 mondial. Avant Rome, il pointait à un peu plus de 1000 points du Serbe. Malheureusement, il n'a pas pu participer au Masters 1000 italien.

Tennis : Nadal à Roland-Garros, son clan dévoile la réponse ! https://t.co/jHzjdbgvMl pic.twitter.com/WynYGfQo36 — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

Djokovic virtuellement derrière

Alors que le tournoi de Roland-Garros commence dans un peu plus d'une semaine, la situation est bien simple : au démarrage du tournoi, Novak Djokovic comptera 865 points de retard virtuellement sur Jannik Sinner. En effet le numéro 1 mondial avait remporté le tournoi l'an dernier, il perdra donc 2000 points alors que l'Italien avait disparu dès le deuxième tour en 2023. Cette grosse différence place donc l'Italien en position de force. Encore faut-il qu'il puisse disputer Roland-Garros...

Finale obligatoire pour Djokovic

Loin d'être dans la forme de sa vie à l'heure actuelle, Novak Djokovic n'a pas d'autre choix que d'atteindre au moins la finale de Roland-Garros pour s'assurer de rester sur le trône. Le Serbe n'a plus vraiment son destin entre les mains puisque c'est Jannik Sinner qui contrôle la situation. Néanmoins, l'Italien risque de déclarer forfait pour le deuxième Grand Chelem de l'année. Ce serait une situation un peu bizarre de le voir devenir numéro 1 mondial sans jouer.