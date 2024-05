Tennis : Djokovic sans repères à Roland-Garros, une saison étrange

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Roland-Garros va bientôt débuter et pour la première fois depuis longtemps, les opportunités sont énormes pour les joueurs. En effet, un grand favori a du mal à se dégager d'abord parce que Novak Djokovic, numéro 1 mondial, est dans une forme très inquiétante. Le Serbe joue très peu et quand il joue, il est loin d'évoluer à son meilleur niveau. Pour la première fois de sa carrière, il va arriver à Roland-Garros avec un total de victoires très loin de ses standards...

Absent à Madrid, Novak Djokovic comptait sur le Masters 1000 de Rome pour engranger à nouveau les victoires et partir en pleine confiance à Roland-Garros. Malheureusement, en plus de ce petit incident qui pourrait être plus grave que prévu, le Serbe a été éliminé rapidement après une prestation très inquiétante. En 2024, il n'est que le 12ème meilleur joueur du monde et il arrivera à Paris dans une situation plus qu'inconfortable...

Toujours aucun titre

Auteur d'une saison 2023 exceptionnelle, Novak Djokovic a ralenti la cadence ces derniers mois. Le Serbe a beaucoup joué et est apparu très fatigué lors de son parcours à l'Open d'Australie. Défait en demi-finales, il a ensuite très peu joué. A Indian Wells, il a été sorti dès son deuxième match et c'est à Monte-Carlo qu'on pensait le voir enfin retrouvé. En atteignant les demi-finales, on le pensait lancé mais finalement il arrivera à Roland-Garros sans titre, presque une grande première pour lui puisqu'en 2018, quand il était blessé en début de saison, il avait dû attendre Wimbledon.

Tennis : Dans le dur, il annonce du lourd pour Djokovic https://t.co/1Vr9NWeUAR pic.twitter.com/UVw05yfYFF — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

Vers une catastrophe ?

Novak Djokovic paraît désormais être sur le déclin. Le Serbe n'a jamais enregistré un total aussi bas de victoires sur terre battue avant de se lancer à Roland-Garros. Pour rappel, il est tenant du titre et il n'arrivera pas du tout dans les meilleures dispositions. Il fêtera son 37ème anniversaire la semaine prochaine et certains sentent bien qu'il est sur la fin. D'ailleurs, il pourrait perdre sa place de numéro 1 mondial s'il ne réussit pas à atteindre la finale. C'est dire si le challenge qui l'attend est immense.

Motivé seulement pour les grands titres ?

Il y a quelques semaines, Novak Djokovic confiait qu'il avait mis l'accent principalement sur les tournois à partir de Roland-Garros. Mais cette préparation sans victoires est tout de même étonnante et il faudra du courage pour arriver à sortir vainqueur du Grand Chelem parisien. Il a aussi confié qu'il concentrait ses efforts pour cet été puisque Wimbledon, les Jeux olympiques et aussi l'US Open vont s'enchaîner très vite...