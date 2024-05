Tennis : Il annonce la fin pour Djokovic

Alexis Brunet

Novak Djokovic ne traverse pas la meilleure période de sa carrière actuellement. Le Serbe est à la peine depuis le début de la saison et il va débarquer à Roland-Garros sans avoir encore gagné le moindre trophée de l'année. Le Djoker arrive petit à petit vers la fin de sa carrière et, selon certains, il pourrait même prendre sa retraite à l'issue des Jeux Olympiques.

L'année dernière, Novak Djokovic avait remporté Roland-Garros. Mais le majeur parisien n'était pas le seul remporté par le Djoker. Ce dernier avait réalisé une année folle, puisqu'il s'était adjugé l'Open d'Australie, l'US Open et il était également allé jusqu'en finale de Wimbledon. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette saison, le Serbe est beaucoup plus à la peine.

Djokovic n'y arrive pas depuis le début de saison

C'est simple, s'il participe bien à Roland-Garros, Novak Djokovic s'y rendra sans avoir remporté le moindre tournoi depuis le début de la saison, ce qui n'arrive que très rarement. Le Serbe collectionne actuellement plus les déconvenues et les contre-performances que les coups d'éclats. Son seul fait d'arme de l'année est une demi-finale à l'Open d'Australie, perdue face à Jannik Sinner.

Fin de carrière après les JO pour Djokovic ?