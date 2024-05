Tennis : Djokovic sorti sous les sifflets, il a vécu un cauchemar

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une entrée en matière tranquille face à Corentin Moutet, Novak Djokovic n'a pas du tout affiché le même visage au troisième tour du Masters 1000 de Rome face à Alejandro Tabilo. Le Chilien, numéro 32 au classement ATP, a surpris le Serbe en s'imposant facilement (6/3 6/2) sans même concéder la moindre balle de break. Le moins que l'on puisse dire est que le numéro 1 mondial n'était pas dans son assiette, lui qui a multiplié les erreurs. Après sa double faute finale, il a même reçu quelques sifflets du public...

Novak Djokovic n'a toujours pas remporté de tournoi en 2024 et ce ne sera pas à Rome que le Serbe ouvrira son compteur. Le numéro 1 mondial n'a pas existé face à Alejandro Tabilo ce dimanche et pire encore : il a encaissé sa défaite la plus rapide sur terre battue hors abandon. C'est dire si la prestation de Novak Djokovic a fait parler, lui qui a enchaîné les points sans réfléchir, ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes. A Rome dans son Masters 1000 préféré, il quitte le tournoi pour la première fois avant les quarts de finale.

Retour manqué pour Djokovic

Très peu présent depuis le début de la saison, Novak Djokovic a choisi de zapper Madrid pour reprendre en douceur à Rome avant de se lancer vers Roland-Garros. Mais c'était peut-être trop en douceur... Le Serbe a été complètement dominé par le Chilien dès le début du match, encaissant un double break d'entrée. Et comme son adversaire était très en jambes, il n'a même pas eu l'occasion de revenir au score. C'est donc un retour totalement manqué pour le Serbe qui a vécu un calvaire sur le court.

Une prestation plus qu'inquiétante

Le premier jeu avait donné le ton : Novak Djokovic a lâché le break après deux doubles fautes, laissant son adversaire en plein cavalier seul. C'est aussi son attitude qui suscite beaucoup de réactions car le Serbe s'est pressé sur chaque point pour enchaîner alors qu'il prend son temps entre chaque service normalement. Il allait tellement vite que les ramasseurs de balles n'étaient pas préparés parfois. Avec seulement 52% de premières, le numéro 1 mondial a sombré malgré les remontrances du public qui a bien tenté de le relancer.

Sortie sous les sifflets

24 heures après la débâcle subie par Rafael Nadal, le Masters 1000 de Rome perd son autre tête d'affiche sur un score similaire. Mais personne n'a compris ce qui est arrivé à Novak Djokovic, balayé en 1h07. Au moment de frapper cette double faute synonyme de défaite, quelques sifflets ont même été entendus depuis les tribunes, quand le Chilien laissait exploser sa joie. A juste titre, après un bon début de saison, le terrien enregistre la meilleure victoire de sa carrière.