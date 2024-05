Tennis : Djokovic change son encadrement, il s'explique

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un début de saison 2024 très étrange puisqu'il joue très peu et quand il joue, son niveau de jeu est loin d'être au sommet, Novak Djokovic a en plus opté pour un changement d'entraîneur en plein milieu de l'année. Le Serbe a ressenti le besoin d'un nouveau souffle à bientôt 37 ans, lui qui a également accueilli un ancien préparateur physique dans son entourage. A Rome, il revient sur le circuit pour retrouver le chemin de la victoire à deux semaines de Roland-Garros.

En choisissant de se séparer de Goran Ivanisevic alors que la saison était déjà bien lancée, Novak Djokovic a suscité beaucoup de réactions, de nombreux observateurs ne comprenant pas pourquoi il a pris cette décision à ce moment-là. Le Serbe a parlé d'une légère dispute avec le Croate et finalement, il a changé d'autres choses. A ce stade de sa carrière, c'est d'autant plus surprenant sachant qu'il n'aurait même pas besoin d'entraîneur pour exceller a priori...

Le meilleur entourage possible

En devenant le meilleur joueur de l'histoire au fil des années, Novak Djokovic peut remercier ceux qui l'ont mené à cette position. Le numéro 1 mondial a sacrifié beaucoup de choses bien sûr, mais il a aussi su créer une relation incroyable avec ceux qui l'ont accompagné. « J’ai toujours été favorable à avoir autour de moi une équipe et un environnement de qualité, des personnes expertes dans leur domaine, qui ont de l’expérience, des connaissances et qui comprennent aussi la psychologie. Un préparateur physique, un coach qui ont ces compétences c’est très important car vous passez beaucoup de temps en tournoi ensemble » commente le Serbe dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Tennis : Nadal bientôt à la retraite ? Il met les choses au clair https://t.co/iLYMugDxC9 pic.twitter.com/Wkkc1ktYx8 — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Djokovic reprend des têtes connues

Pour l'aider dans sa fin de carrière, Novak Djokovic a choisi de faire confiance à des personnes qu'il connaît très bien comme Nenad Zimonjic. Si on ne sait pas encore vraiment la nature de cette nouvelle association, le Serbe a également viré son préparateur physique pour reprendre l'ancien. « Mon nouveau préparateur physique, je le connais bien car j’ai travaillé pendant de nombreuses années avec lui, il ne m’a pas fallu longtemps pour m’adapter à son programme, nous nous connaissons assez bien et j’ai donc l’impression que nous étions en phase dès le début sur ce que nous voulions faire et sur la manière d’aborder le programme de formation sur et en dehors du court » poursuit-il.

Djokovic au sommet à Rome ?

Absent à Madrid, Novak Djokovic est donc de retour à Rome dans l'optique de gagner le tournoi et de marquer les esprits avant son vrai objectif : Roland-Garros. En Italie, où il a toujours brillé, il a la chance d'avoir un tableau plus qu'ouvert et en plus, ses principaux adversaires ne sont pas là. C'est donc l'occasion parfaite de prendre des repères pour exceller dans deux semaines à Paris.