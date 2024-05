Nadal - Djokovic : Une dernière danse historique ?

Benjamin Labrousse

A désormais 36 et 37 ans, Novak Djokovic et Rafael Nadal disputent actuellement l’édition 2024 du Masters 1000 de Rome. Dans des états de forme bien différents, les deux légendes pourraient potentiellement s’affronter en finale du majeur italien. De quoi laisser présager une dernière danse de folie dans l’une des rivalités les plus marquantes de l’histoire du sport ?

Depuis de nombreuses années, Rafael Nadal, Novak Djokovic, ou encore Roger Federer se partagent le titre honorifique de GOAT (meilleur joueur de l’histoire). Le Suisse ayant acté sa retraite en 2022, l’Espagnol et le Serbe restent en piste. Mais pour Rafa , les deux dernières années ont été plombées par de sérieux pépins physiques. En de début de saison 2024, l’état de forme de Novak Djokovic commence également à inquiéter les observateurs. Tous deux engagés sur le tournoi de Rome, les deux légendes pourraient se rencontrer en finale.

Tennis - Rome : Djokovic, Nadal... Le tirage au sort dévoilé https://t.co/5rK9iuVyxs pic.twitter.com/TIk6WGcoM4 — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

Retrouvailles historiques entre Nadal et Djokovic à Rome ?

Pour assister à un duel épique entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, il faut remonter au 31 mai 2022, et une victoire sensationnelle du Majorquin en quart de finale de Roland-Garros en quatre sets. Alors que sa participation aux prochains Internationaux de France n’est pas encore assurée, Nadal pourrait donc s’offrir l’un si ce n’est le dernier duel de sa carrière face à son grand rival à l’occasion du Masters 1000 de Rome. De plus, le « Taureau de Manacor », en cas de victoire face à Djokovic, pourrait également recoller au score en termes de victoires au sein de cette rivalité historique.

Nadal pourrait recoller sur son bilan face à Djokovic

En effet, l’Espagnol et le Serbe se sont affrontés à 59 reprises depuis le début de leurs carrières, pour un bilan total de 30-29 en faveur de Novak Djokovic. Si Nadal semble plus proche de la fin que « Nole », il faut noter que sur les cinq derniers affrontements entre les deux hommes, l’Espagnol l’a emporté à trois reprises...