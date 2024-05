Tennis : Comparé à Federer, il lâche une sombre annonce

Alexis Brunet

Roger Federer est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du tennis. Le Suisse a marqué son époque par son jeu raffiné et sa classe à toute épreuve. Mais son influence n'a pas eu que des côtés positifs. Lors de ses débuts sur le circuit, Grigor Dimitrov a notamment été comparé au Maestro. Même si cela va beaucoup mieux aujourd'hui, le Bulgare a admis en avoir souffert.

Petit à petit, certains des plus grands joueurs de l'histoire du tennis prennent leur retraite. En effet, après Roger Federer en 2022, Rafael Nadal pourrait être le prochain. L'Espagnol a beaucoup de soucis physiques et son corps le fait souffrir. Cette saison pourrait donc être la dernière du Majorquin sur le circuit.

Dimitrov a souffert de sa comparaison avec Federer

Avant Rafael Nadal, c'est donc Roger Federer qui a pris sa retraite. Le Suisse s'est arrêté en 2022, après une longue carrière, couronnée de succès. Mais au-delà des titres, l'influence du Maestro a également rejailli sur ses adversaires. Grigor Dimitrov était par exemple comparé au natif de Bâle au début de sa carrière. Pour The Guardian , le Bulgare est revenu sur cette période, qu'il a peu appréciée. « À l’époque, je trouvais ça drôle, mais à un moment donné, je me suis dit : « J’aimerais m’imposer comme le joueur de tennis que je suis, comme la personne que je suis. » Je pense que c’était l’un de mes objectifs de continuer dans cette voie. Être : « OK, c’est mon jour, c’est le moment pour moi de m’imposer comme ce joueur qui n’a rien à voir avec quelqu’un d’autre. » Je pense que j’ai fait un excellent travail avec ça et, honnêtement, j’étais très fier de cette partie, en particulier parce que je voulais vraiment avoir mon propre nom. »

Dimitrov dispute le tournoi de Rome

Actuellement, Grigor Dimitrov prend part au Masters 1000 de Rome. Le Bulgare s'en sort plutôt bien, puisqu'il s'est imposé en deux sets, face au Japonais Yoshihito Nishioka, en 32ème de finale du tournoi italien. Dimitrov affrontera au tour prochain le Français Térence Atmane.