Tennis : Grosse frayeur pour Djokovic, il sort du silence

L'entrée en lice de Novak Djokovic a été animée ! Face au Français Corentin Moutet, le joueur de tennis serbe s'est tranquillement imposé pour son entrée en lice à Rome (6-3, 6-1). Après la rencontre, durant une séance d'autographe, le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem s'est pris accidentellement une gourde sur la tête, qui a eu l'air de lui procurer une vive douleur. Finalement, tout va bien pour le Serbe, qui s'en est même amusé.

Depuis le 13 avril et sa défaite face à Casper Ruud à Monte-Carlo, Novak Djokovic n'avait plus été aperçu sur un terrain de tennis. Forfait à Barcelone et Madrid, il fait son grand retour à Rome, pour le Masters 1000. Lors de son premier match, la victoire a été facile, mais l'après-match plus compliqué.

Les images diffusées vendredi ont rapidement tourné. Après sa victoire face au Français Corentin Moutet (6-3, 6-1) lors de son entrée en lice au Masters 1000 de Rome, Novak Djokovic s'est arrêté quelques instants pour signer quelques autographes. À ce moment-là, le Serbe reçoit une gourde sur le dessus de la tête et Djokovic s'accroupit au sol, en se tenant la tête. Sur un autre angle, on aperçoit bien qu'il s'agit d'un accident, un supporter s'étant trop penché pour interpeller Novak Djokovic, sa gourde s'échappant alors de son sac. Pas de chance, donc.

Thank you for the messages of concern. This was an accident and I am fine resting at the hotel with an ice pack. See you all on Sunday. #IBI24