Tennis : Nadal lui fait vivre un cauchemar, il vide son sac

Alexis Brunet

Le 26 mai prochain débutera officiellement Roland-Garros. Rafael Nadal espère de tout cœur pouvoir être de la partie. L'Espagnol a un lien très particulier avec le majeur parisien et il est surtout très performant sur terre battue. D'ailleurs, Grigor Dimitrov l'a avoué, le Majorquin l'a beaucoup fait souffrir sur la surface ocre.

Depuis le début d'année, Rafael Nadal se donne les moyens de retrouver son niveau d'antan. L'Espagnol a fait son retour sur les courts après presque un an d'absence, en raison d'une grave blessure. Dernièrement, le gaucher a réussi à enchaîner les matches et les tournois, mais il reste fragile. Il existe donc toujours un doute quant à sa participation à Roland-Garros.

Nadal veut être présent à Paris

En marge de sa défaite face à Hubert Hurkacz au deuxième tour du tournoi de Rome, Rafael Nadal a évoqué Roland-Garros. L'Espagnol ne sait pas encore s'il pourra être de la partie à Paris, mais en tout cas, il l'espère fortement et il fera tout pour. Ses propos sont rapportés par L'Équipe . « La décision, comme vous pouvez l'imaginer, n'est pas claire dans mon esprit aujourd'hui. Mais si je dois dire quel est mon sentiment, si mon esprit penche plus d'un côté que de l'autre, je dirais : être à Roland-Garros et faire de mon mieux. Physiquement, j'ai quelques soucis, mais probablement pas encore assez pour dire que je ne participerai pas à l'événement le plus important de ma carrière. Voyons ce qui se passe, comment je me sens mentalement demain, après-demain et dans une semaine. Si je me sens prêt, je vais essayer d'être là et de me battre pour les choses contre lesquelles je me bats depuis 15 ans, même si cela semble aujourd'hui impossible. »

«Ce n’était pas très amusant de jouer contre Rafa sur terre»