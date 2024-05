Tennis : Nadal n'y est pas du tout, grosse inquiétude avant Roland-Garros

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à Rome pour la dernière fois de sa carrière a priori, Rafael Nadal disputait son premier match face à un membre du top 10 depuis fin 2022 pour son deuxième tour. Face à Hubert Hurkacz, numéro 9 mondial et pas forcément à l'aise sur terre battue, le Majorquin a été surclassé (6-1 6-3) et à deux semaines du début de Roland-Garros, c'est la panique. Il y a quelques jours, il confiait qu'il prendrait sa décision concernant sa participation à Roland-Garros après le troisième Masters 1000 sur terre battue.

C'était un match attendu pour voir de quelle manière Rafael Nadal pouvait rivaliser face à un joueur du top 10. L'Espagnol n'a malheureusement pas été au rendez-vous malgré un début de match très accroché et c'est forcément inquiétant, d'autant plus que Hubert Hurkacz est loin d'être un spécialiste de la surface. Pas en grande forme, il va se décider concernant Roland-Garros dans les prochains jours.

Une prestation qui interroge

Déjà vainqueur dans la douleur de son premier tour à Rome face au qualifié Zizou Bergs, Rafael Nadal n'a pas vraiment fait illusion dans son affrontement face au Polonais. Le Majorquin paraît lent et ne trouve pas de longueur de balle, en plus de faire des choix douteux. Après les deux premiers jeux qui ont duré 27 minutes, il n'a jamais pu se mêler à la lutte, battu en moins d'1h30. Il ne pouvait que rendre les armes face à un joueur en plus très solide, lui qui affrontait Nadal pour la première fois de sa carrière.

Un test raté

A Madrid, Rafael Nadal confiait qu'il prendrait une décision à l'issue du tournoi de Rome, là où les conditions auraient pu lui être un peu plus favorables. Malheureusement ce test annoncé au tirage au sort s'est très mal passé et le temps est compté avant le deuxième Grand Chelem de l'année. Il ne jouera plus d'ici là à moins d'accepter une invitation au dernier moment pour le tournoi de Lyon par exemple dans dix jours...

Roland-Garros en danger

Rafael Nadal avait prévenu : s'il sent qu'il n'est pas compétitif, il ne tentera pas sa chance à Roland-Garros. A l'heure actuelle, il paraît tellement difficile de le voir passer des tours sur la terre battue parisienne au meilleur des cinq manches. Ce serait un immense coup dur de le voir déclarer forfait pour Roland-Garros même s'il reste encore de l'espoir. Une chose est sûre : on sait déjà qu'il ne sera pas tête de série et s'expose comme à Rome à un tirage au sort difficile.