Tennis - Nadal : Catastrophe annoncée pour Roland-Garros !

Benjamin Labrousse

A 37 ans, Rafael Nadal ne sait pas encore s’il disputera Roland-Garros (20 mai - 9 juin prochain). Éliminé au deuxième tour du Masters 1000 de Rome, le Majorquin s’est exprimé sur sa possible participation, bien que selon certains observateurs, il sera très difficile pour l’ancien numéro un mondial de briller lors de la quinzaine parisienne.

Ce samedi, Rafael Nadal a sûrement connu l’une des pires défaites de son immense carrière sur terre-battue. Au deuxième tour du tournoi de Rome, la légende espagnole s’est lourdement inclinée face au Polonais Hubert Hurkacz (6-1, 6-3). Une désillusion de taille, à seulement quelques jours du début de Roland-Garros.

« Physiquement, j'ai quelques soucis »

Après sa défaite, Rafael Nadal s’exprimait longuement sur sa participation aux Internationaux de France : « La décision, comme vous pouvez l'imaginer, n'est pas claire dans mon esprit aujourd'hui. Mais si je dois dire quel est mon sentiment, si mon esprit penche plus d'un côté que de l'autre, je dirais : être à Roland-Garros et faire de mon mieux. Physiquement, j'ai quelques soucis, mais probablement pas encore assez pour dire que je ne participerai pas à l'événement le plus important de ma carrière. Voyons ce qui se passe, comment je me sens mentalement demain, après-demain et dans une semaine » .

« Il y a quand même pas mal de déconvenues »