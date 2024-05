Roland-Garros : Nadal fait une grande annonce !

Alexis Brunet

Le 26 mai prochain débutera officiellement Roland-Garros. Tous les fans de tennis se demandent s'ils auront la chance de voir Rafael Nadal évoluer sur la terre battue parisienne. Rien n'est moins sûr pour le moment, en raison de l'état physique de l'Espagnol. Mais le Taureau de Manacor a déclaré se sentir plutôt optimiste quant à une participation au Grand Chelem français.

Rafael Nadal participera-t-il à Roland-Garros ? Cette question, personne ne peut y répondre encore concrètement, pas même le principal intéressé. En effet, ce dernier doit faire avec un physique délicat et il peut se blesser à tout moment. En début d'année, l'Espagnol avait d'ailleurs fait son retour sur les courts, après presque un an d'absence.

Deux choix s'offrent à Nadal

En attendant de participer peut-être à Roland-Garros, Rafael Nadal disputait dernièrement le tournoi de Rome. L'Espagnol a été battu au deuxième tour par Hubert Hurkacz, 6-1, 6-3. Après la rencontre, le Majorquin a évoqué Roland-Garros et il a estimé que deux choix s'offraient à lui. Ses propos sont rapportés par L'Équipe . « Vous pouvez voir aujourd'hui sur le terrain à quel point c'est difficile effectivement (sourire). Maintenant, il y a deux voies possibles : l'une d'elles serait probablement de dire ''ok, je ne suis pas prêt, je ne joue pas assez bien'', c'est alors le moment de prendre la décision de ne pas jouer à Roland-Garros. Une autre est d'accepter comment je suis aujourd'hui et de travailler de la bonne manière pour essayer d'être mieux dans deux semaines. »

Tennis : Nadal est de retour, exploit en vue ? https://t.co/6qXcDEwzZj pic.twitter.com/HUf0ToAxrh — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Nadal se veut optimiste