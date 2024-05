Tennis : Le bourreau de Nadal lui envoie un message inattendu

La rédaction

Opposé à Hubert Hurkacz en 32èmes de finale de l’ATP de Rome, Rafael Nadal n’aura clairement pas fait le poids. Balayés en deux sets (6-1, 6-3), l’Espagnol n’a pas rassuré à deux semaines de Roland-Garros. Après le match, son adversaire s’est fendu d’une déclaration qui peut surprendre.

C’est un début d’après-midi cauchemardesque qu’a vécu Rafael Nadal. Opposé à Hubert Hurkacz en 32èmes de finale de l’ATP de Rome, celui qui l’a emporté à quatorze reprises à Roland-Garros a été écrasé en 1h33. Après sa victoire étriquée contre le belge Zizou Bergs, l’ancien numéro un mondial a forcément déçu. Vainqueur du tournoi pour la dernière fois en 2021, Rafa n’avait plus connu la défaite à Rome aussi prématurément depuis 2008. Une statistique qui démontre les difficultés pour l’actuel 305ème mondial à revenir à son plus haut niveau. Après sa défaite face à Hurkacz, le Polonais a réalisé une vidéo postée sur Twitter , dans laquelle il revient notamment sur son match face au Matador.

« Je me suis bien amusé pour ma première contre Rafa. »

Sur le compte Twitter officiel de l’ATP Tour, Hubert Hurkacz a d’abord tenu à remercier ses fans, puis a énoncé une phrase presque insolente au sujet de son adversaire du jour. « Salut les gars, j’ai vraiment apprécié le soutien de beaucoup de fans. Je me suis bien amusé pour ma première contre Rafa. Je suis désolé pour lui. J’ai eu beaucoup de succès, c’était un soutien très spécial. Je vais garder le cap et à plus tard » a-t-il indiqué dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Nadal peu rassurant avant Roland-Garros

Alors que Roland-Garros, le tournoi sur lequel Rafael Nadal règne en maître, débutera dans deux semaines, le natif de Manacor ne semble pour le moment pas un candidat crédible à la victoire. Revenu de sa longue blessure en janvier dernier, l’Espagnol a pour le moment le plus grand mal à renouer avec le succès, éliminé dès le 2e tour à Barcelone, et en huitièmes de finale à Madrid.