Tennis : Nadal vend la mèche pour sa retraite

Alexis Brunet

Dans le but de monter en régime et de participer à Roland-Garros, Rafael Nadal participait dernièrement au tournoi de Rome. Malheureusement, l'Espagnol s'est incliné dès le deuxième tour, face à Hubert Hurkacz. Après la rencontre, le Majorquin a annoncé que cela n'était peut-être pas la dernière fois qu'il participait au Masters 1000 italien. Le gaucher pourrait donc prolonger l'aventure une saison de plus.

Depuis son retour sur les courts en début d'année, Rafael Nadal a eu beaucoup de mal à se remettre dans le bain. L'Espagnol s'était à nouveau blessé à Brisbane et il avait donc dû faire l'impasse sur plusieurs tournois, car le Majorquin ne voulait pas prendre de risque. Aujourd'hui, il se sent en meilleure forme et il vient d'ailleurs d'enchaîner une participation à Barcelone, Madrid et Rome.

Nadal s'est incliné face à Hurkacz au deuxième tour

Malheureusement, l'aventure de Rafael Nadal à Rome s'est arrêtée dès le deuxième tour. L'Espagnol a été battu par Hubert Hurkacz, 6-1, 6-3. Après la rencontre, le Majorquin est revenu sur sa prestation. Ses propos sont rapportés par L'Équipe . « Cela a été difficile, évidemment. J'ai bien commencé le match. Sur les deux premiers jeux, presque une demi-heure, j'ai eu des opportunités et j'ai plutôt bien joué. Ensuite, j'ai un peu perdu la façon de le repousser, la façon de causer des dommages dans son jeu. Le score du premier set est un peu trompeur, je pense quand même. Ensuite, il a été bien meilleur que moi dans le second. »

Nadal entretient le flou sur sa retraite