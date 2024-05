Tennis : Loin du compte, Dominic Thiem annonce sa retraite

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien numéro 3 mondial et désormais en pleine galère pour tenter de rester dans le top 100, Dominic Thiem a annoncé dans une vidéo vendredi qu'il mettrait un terme à sa carrière à l'issue de la saison 2024. Blessé au poignet en 2021, l'Autrichien n'a jamais vraiment pu s'en relever, incapable de retrouver son niveau d'antan. C'est donc un grand nom de plus qui va ranger les raquettes en 2024, l'un des meilleurs de sa génération.

Dominic Thiem n'a que 30 ans mais depuis deux ans, il s'est enlisé dans une situation très difficile. Son opération du poignet l'a complètement stoppé dans son élan, lui qui aurait pu causer de sérieux soucis encore aujourd'hui. L'Autrichien repart tout de même avec une belle carrière puisqu'il a été l'un des meilleurs de sa génération à rivaliser avec le Big 3. Heureusement pour lui, il a eu le temps de remporter un titre en Grand Chelem.

Une triste fin

Sur le toit du monde fin 2020, Dominic Thiem a dû prendre la décision d'arrêter sa carrière à la fin de l'année, lui qui souffre trop à cause de son poignet. « Mon poignet n'est pas comment il devrait être et comme je le voudrais. Je pense à cette décision depuis longtemps, j'y ai pensé très attentivement. J'ai bien sûr aussi pensé à mon parcours dans le tennis, qui a été incroyable. J'ai eu du succès et gagné des trophées dont je n'avais jamais rêvé. Je suis très reconnaissant de cette expérience. Mais je suis arrivé à la conclusion que la décision d'arrêter ma carrière cette année est la seule bonne décision » dit-il dans une vidéo.

L'US Open en 2020

Vainqueur de 17 titres sur le circuit ATP durant sa carrière, Dominic Thiem a réussi à décrocher un titre en Grand Chelem à l'US Open en 2020 dans des conditions particulières à la sortie du Covid. L'Autrichien affrontait à l'époque Zverev dans ce tournoi marqué par la disqualification de Novak Djokovic après un jet de balle sur une juge de ligne. « J’aime beaucoup Domic. C’est un gars formidable, une très bonne personne, quelqu’un qui a de très bonnes manières, de bonnes valeurs, qui a toujours fait preuve de respect sur le terrain et en dehors du terrain. Je pense qu’il est un excellent exemple de quelqu’un qui n’abandonne jamais après les moments difficiles qu’il a traversés. Je lui souhaite vraiment tout le meilleur » réagit notamment ce dernier depuis Rome.

Ancien numéro 3 mondial

Désigné comme un digne successeur de Rafael Nadal tant il était à l'aise sur terre battue, Dominic Thiem a prouvé qu'il était aussi fort sur dur et au fil des années, il battait régulièrement les membres du Big 3. En effet, au cours de sa carrière, il a battu à 15 reprises soit Nadal, soit Djokovic ou soit Federer, et ce dans les plus grands tournois du monde. Numéro 3 mondial fin 2020, il se balade autour du top 100 depuis des mois en attendant la fin, programmée à Vienne a priori.