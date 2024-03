Tennis : Dominic Thiem dans la zone rouge, la mauvaise nouvelle se rapproche

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien numéro 3 mondial à l'époque du Big 3, Dominic Thiem a disparu des radars depuis deux ans. L'Autrichien a dû se faire opérer au poignet et a beaucoup de mal à revenir au niveau qui était le sien auparavant. Récemment, il a annoncé qu'il pourrait finir par prendre sa retraite à l'issue de la saison 2024 s'il ne parvient à remonter un peu au classement. Actuellement 90ème mondial, ses résultats inquiètent un peu...

Capable de jouer un tennis prodigieux face aux tout meilleurs joueurs du monde, Dominic Thiem a un palmarès exceptionnel qui aurait pu être largement plus fourni. A 30 ans, l'Autrichien entre dans une phase de sa carrière un peu étrange : il sait qu'il n'aura pas toute la vie devant lui pour performer et en même temps, il faut trouver la solution pour retrouver la victoire. Dans une vidéo publiée récemment, il n'a pas réussi à cacher ses craintes.

Une blessure toujours présente

Vainqueur de l'US Open en 2020, Dominic Thiem a eu du mal à enchaîner lors de la saison 2021, il a terminé blessé au poignet a fini par se faire opérer. « Malheureusement, un peu avant mon retour au Challenger de Hongrie, mon poignet a commencé à avoir des problèmes. J'ai recommencé à ressentir ces "clics", qui m'ont beaucoup gêné et qui ressemblent à ceux que j'avais ressentis lors de mon retour de blessure il y a trois ans. De plus, cette "sensation bizarre" est revenue et s'est transformée en douleur au cours des dernières semaines » a-t-il déclaré. Lors de ce tournoi en question, il s'est incliné lourdement au premier tour.

Des efforts pas payants

Depuis des longues années, Dominic Thiem est connu sur le circuit pour être un joueur qui s'entraîne énormément, plus que la moyenne. L'Autrichien essaie de retrouver ses sensations lors des séances mais les difficultés sont tellement immenses... « Je voulais revenir à l'entraînement qui a fait de moi un grand joueur. Nous avons commencé à nous entraîner comme je le faisais quand j'étais plus jeune, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de frappes et beaucoup d'heures sur le court » explique-t-il. Mais ses efforts ne paient pas sur le circuit Challenger et il ne parvient pas à remonter au classement.

Retour sur terre