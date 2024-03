Tennis : Djokovic vire son entraîneur, il se fait allumer

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est l'une des grandes nouvelles de la semaine. Novak Djokovic a annoncé mardi qu'il se séparait de son entraîneur Goran Ivanisevic avec qui il travaillait depuis 2018. Le Croate, ancien vainqueur de Wimbledon, a aidé le numéro 1 mondial à progresser au service de manière phénoménale et ce dernier a certainement connu la meilleure période de sa carrière en termes de résultats avec lui. Mais cette décision surprenante n'est pas du goût de tout le monde...

On ne l'avait pas forcément vu venir, surtout pour un joueur de bientôt 37 ans qui arrive à la fin de sa carrière. Mais c'est aussi le signe que Novak Djokovic vise encore les plus grands titres et il aura besoin d'un nouvel entraîneur pour parvenir à ses fins. Cette annonce en plein milieu de saison pour un si grand champion pourrait cacher une autre raison et d'ailleurs, elle fait déjà beaucoup parler.

Un événement spécial ?

Comme beaucoup d'autres, c'est Andy Roddick, toujours très présent pour parler tennis malgré sa retraite depuis plus de dix ans, qui a pris la parole. « J’ai été surpris. On ne cherche pas à faire des changements en mars ou en avril. Il y a du avoir un évènement spécial pour que cela se fasse maintenant. Nole a changé beaucoup de choses dans son staff depuis un moment, j’ai hâte maintenant de voir quel sera son prochain coach » dit l'Américain. En fin d'année 2023, le numéro 1 mondial avait déjà effectué quelques changements dans son staff.

Nouveau coach déjà désigné ?

Lors de sa défaite en demi-finales de l'Open d'Australie, Novak Djokovic s'en était pris à son box, leur reprochant de ne pas l'encourager comme ils le devraient. Le Serbe va donc s'entourer d'un nouveau coach pour la suite de sa carrière et le nom de celui-ci pourrait être Nenad Zimonjic. Le Serbe, ancien numéro 1 mondial en double et capitaine de Coupe Davis entre 2017 et 2020, a été vu à l'entraînement avec le Djoker. Une nouvelle annonce devrait vite arriver.

Une décision précipitée ?

Si Novak Djokovic a tenu à prendre cette décision rapidement, c'est peut-être parce qu'il a des idées derrière la tête. A son âge, il veut continuer à dominer le circuit mondial et il aura besoin d'un nouveau discours d'un autre entraîneur. Pourtant tout semblait se passer comme sur des roulettes après une saison 2023 exceptionnelle où il n'a quasiment rien donné à ses adversaires. Mais ce début de saison 2024 loin de ses standards l'a peut-être convaincu de prendre cette décision...