Tennis : Alcaraz de retour en forme, il révèle son secret

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plus titré depuis Wimbledon l'été dernier, Carlos Alcaraz a connu des mois difficiles sur le circuit où il a souvent eu du mal à s'imposer face aux meilleurs joueurs du monde. L'Espagnol avait perdu de sa superbe et prenait moins de plaisir sur le court et forcément, les résultats ne venaient pas. Son tout début de saison 2024 partait dans la même direction mais il a trouvé la solution à Indian Wells et c'est venu de la pratique d'une autre discipline.

En réussissant à déployer son meilleur niveau à Indian Wells, là où il avait remporté le titre en 2023, Carlos Alcaraz s'est totalement retrouvé et peut aborder la suite de la saison avec de nouvelles ambitions. L'Espagnol est en plus bien parti pour réaliser le doublé à Miami et il s'est récemment exprimé sur sa manière d'affronter cette mauvaise passe et rebondir.

Perte de confiance

En ne réussissant pas à jouer à son meilleur niveau dans les grands rendez-vous, Carlos Alcaraz a connu une certaine frustration ces derniers mois et la défaite face à Alexander Zverev en quarts de finale de l'Open d'Australie a été difficile à avaler. « J’ai mal fait certaines choses. Et j’ai toujours dit que de chaque match il fallait prendre des choses pour s’améliorer. Ce fut le cas après ma défaite contre Zverev en Australie. Les semaines suivantes, je ne me sentais pas bien sur le court et je n’arrivais pas à trouver mon jeu, ce qui fait que je me suis moins amusé sur le court » explique-t-il.

Tennis : Il est meilleur que Djokovic et Nadal, c'est incroyable ! https://t.co/XeH2jbtum4 pic.twitter.com/aoRzT25C3q — le10sport (@le10sport) March 28, 2024

Le golf, la bonne thérapie

C'est bien connu maintenant, les joueurs de tennis adorent passer leur temps libre sur les pistes de golf. Carlos Alcaraz n'est pas une exception et d'ailleurs il a expliqué que c'était une manière pour lui de retrouver ses esprits. « J’ai essayé de me sentir mieux en dehors du court. Avec mon entourage, en faisant ce que j’aime et ce qui me calme en dehors du court. Le golf est quelque chose qui me calme et à Indian Wells, j’ai joué presque tous les jours (rires), cela m’a beaucoup aidé. Me sentir à nouveau en vie sur le terrain m’aide beaucoup. Indian Wells a été un tournant pour moi : maintenant, nous sommes calmes, désireux de nous améliorer, d’aller sur le court » poursuit-il.

Alcaraz défie Dimitrov ce jeudi

Qualifié pour les quarts de finale après sa victoire facile face à Lorenzo Musetti au tour précédent, Carlos Alcaraz affrontera Grigor Dimitrov ce jeudi soir pour une place en demi-finales. L'Espagnol est toujours en course pour un doublé exceptionnel après sa victoire à Indian Wells et il pourrait ajouter son nom parmi les légendes qui ont réussi cette performance.