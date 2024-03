Tennis : En pleine préparation, Nadal ajoute un autre tournoi à son calendrier

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En ayant fait l'impasse sur la grande partie de ce début de saison, Rafael Nadal se prépare maintenant sur terre battue dans le but de jouer à son meilleur niveau à Roland-Garros notamment. Le Majorquin a du mal à gérer les blessures depuis un moment et il multiplie les déclarations douteuses sur son état de forme. Mais il sera bientôt de retour dans les prochaines semaines avec sa présence confirmée du côté de Barcelone.

Les prochains mois ressembleront peut-être à une année normale de la carrière de Rafael Nadal. En effet, l'homme aux 14 Roland-Garros a prévu de charger son calendrier pour accumuler le plus de matches possibles. Grâce à son classement protégé, il peut encore intégrer les tournois et il aura pour but de revenir un peu vers les hauteurs. Cela passera par l'ATP 500 de Barcelone, un autre classique qu'il avait l'habitude de gagner.

Nadal a gagné 12 fois Barcelone

Dans sa carrière, Rafael Nadal s'est quasiment toujours rendu à Barcelone et il a très peu souvent perdu. En effet, le Majorquin a remporté le tournoi à 12 reprises dont la dernière en 2021. Il n'est donc pas du tout surprenant de le voir inscrit sur la liste des participants en 2024 dans ce tournoi où le court central porte désormais son nom. Cet ATP 500 aura lieu juste après Monte-Carlo cette année, de quoi permettre aux joueurs qui s'y rendront de vite enchaîner.

Nadal aux côtés d'Alcaraz ou Ruud

Grand classique de la saison sur terre battue, l'ATP 500 de Barcelone accueillera une nouvelle fois Carlos Alcaraz, double tenant du titre, ainsi que des joueurs tels qu'Andrey Rublev, Casper Ruud, Alex de Minaur et même Stéfanos Tsitsipas. Autant d'occasions de se frotter à l'un des tout meilleurs du circuit pour Rafael Nadal dans un tableau plus petit. D'abord, il faudra marquer les esprits à Monte-Carlo.

Un enchaînement difficile ?

La proximité entre Monte-Carlo et Barcelone peut également être un désavantage pour Rafael Nadal. En effet, en cas de pépin sur le Rocher, il pourrait décider de prendre un peu plus de temps pour la suite de la saison sur terre battue. Pour rappel, il a également prévu de participer aux Masters 1000 de Madrid et de Rome. Au milieu de tous ces tournois, il prendra certainement une décision par rapport à sa fin de carrière, lui qui a annoncé il y a quelques semaines qu'il s'exprimerait avant Roland-Garros.