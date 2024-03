Tennis : Surprise, Djokovic fait une annonce choc !

Alexis Brunet

Novak Djokovic n'est pas en réussite depuis le début de l'année. Le Serbe n'a pas remporté le moindre tournoi, et il a donc décidé de faire un choix capital, pour la suite de sa carrière. Le Djoker a annoncé ce mercredi se séparer de son coach, Goran Ivanisevic. Les deux hommes se quittent bons amis, et Nole a tenu à lui rendre hommage.

Le début d'année est un peu compliqué pour Novak Djokovic. Le Serbe n'a pas réussi à remporter l'Open d'Australie, et il a de plus été éliminé au troisième tour d'Indian Wells, par le jeune Luca Nardi, 123ème joueur mondial. Le Djoker n'est pas en réussite, et il a donc pris une décision radicale, pour essayer de renouer avec le succès.

Djokovic se sépare de Goran Ivanisevic

Par le biais d'un message publié sur son compte Instagram, Novak Djokovic a annoncé la fin de sa collaboration avec Goran Ivanisevic, son coach depuis 2018. « Je me souviens clairement du moment où j’ai invité Goran à faire partie de mon équipe. C’était en 2018, et Marian (Vajda) et moi cherchions à innover et à apporter un peu de magie à notre duo. En fait, nous n’avons pas seulement apporté un nouveau service : aussi beaucoup de rires, de plaisir, de classements n°1 en fin d’année, de records battus et 12 autres Grands Chelems (et quelques finales) au compteur depuis lors. Ai‐je mentionné un peu de drame aussi ? Goran et moi avons décidé d’arrêter de travailler ensemble il y a quelques jours. »

«Merci pour tout mon ami»