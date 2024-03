Tennis : Calvaire pour Djokovic, il dénonce un «problème»

Pierrick Levallet

Éliminé par Jannik Sinner en demi-finale de l'Open d'Australie puis très tôt lors du tournoi de l'Indian Wells par Luca Nardi, Novak Djokovic éprouve quelques difficultés en ce moment. Alors que le Serbe se concentre désormais sur le Masters 1000 de Monte-Carlo, Ivan Ljubicic a pointé du doigt le principal problème du numéro 1 mondial.

Depuis son élimination en demi-finale de l’Open d’Australie par Jannik Sinner, Novak Djokovic éprouve des difficultés. Le Serbe a notamment été battu par le jeune italien Luca Nardi (20 ans) le 12 mars dernier en seizième de finale du tournoi de l’Indian Wells (6-4, 3-6, 6-3). Alors que de grandes échéances approchent à grands pas comme Roland-Garros, Wimbledon et les Jeux Olympiques, Novak Djokovic n’arrive pas à se remettre en selle.

Tennis : Federer, Nadal, Djokovic... il balance sur eux https://t.co/oXPz9aJC8F pic.twitter.com/QWLeZqJ3Pt — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

«Nole doit avoir du feu à l’intérieur»

Ivan Ljubicic a alors pointé du doigt le principal problème de Djoker en ce moment. « C’est un problème psychologique, il n’a certainement pas oublié comment jouer au tennis. Sans aucun doute, Nole doit avoir du feu à l’intérieur, sinon il lui manque quelque chose. Mais je suis convaincu qu’à l’approche de ses véritables objectifs pour la saison - Roland‐Garros, Wimbledon et les Jeux olympiques - il sera en mesure de se rétablir » a confié l’ancien entraîneur de Roger Federer dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport et dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Cap sur le Masters de Monte-Carlo pour Djokovic

Novak Djokovic met désormais le cap sur le Masters 1000 de Monte-Carlo. Il a notamment été aperçu en train de s’entraîner sur terre battue chez lui à Belgrade ce mardi. Le numéro 1 mondial va assurément essayer de se remettre la tête à l’endroit et se préparer au mieux pour les tournois majeurs qui approchent. Reste maintenant à voir si Novak Djokovic parviendra à faire le vide dans sa tête afin de se débarrasser de ses problèmes psychologiques.