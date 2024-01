Tennis : Ancien vainqueur à l'US Open, il fait une grande annonce sur sa carrière

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien numéro 3 mondial et vainqueur d'un titre du Grand Chelem, l'US Open 2020, Dominic Thiem galère depuis quelques années. Blessé au poignet au cours de la saison 2021, l'Autrichien a mis du temps à revenir et depuis, il n'arrive pas à retrouver son meilleur niveau. Seul joueur né dans les années 1990 avec Medvedev à avoir réussi à graver son nom au palmarès d'un Majeur, Thiem peine à remonter au classement, lui qui navigue toujours aux alentours de la 100ème place mondiale. Sa carrière est en danger.

Faisant partie des joueurs à avoir le plus rivalisé avec le Big 3 durant sa carrière, Dominic Thiem a le malheur d'être coincé entre deux générations. En effet, il est arrivé un peu après le passage de joueurs tels que David Ferrer, Jo-Wilfried Tsonga ou Tomas Berdych mais avant la génération Medvedev-Zverev-Tsitsipas. L'Autrichien a atteint la 3ème place mondiale à son meilleur en obtenant de grandes victoires, lui qui a buté deux années d'affilée en finale à Roland-Garros sur Nadal. Loin de ses standards, il n'est pas loin de dire stop.

Un long parcours du combattant

De retour sur le circuit en mars 2022 après sa blessure au poignet, Dominic Thiem n'arrive pas à retrouver les hauteurs qu'il a connues. L'Autrichien n'évolue plus du tout à son meilleur niveau et il cherche en vain une grosse victoire. Passé proche d'une victoire référence contre Tsitsipas à Wimbledon l'an dernier par exemple, il a encore perdu au premier tour de l'Open d'Australie en 5 sets face à Félix Auger-Aliassime. S'il est courageux, il a pris un sacré coup sur la tête, lui qui a dépassé la trentaine.

2024, dernière saison ?

73ème mondial à son meilleur depuis qu'il est revenu sur le circuit, Dominic Thiem s'est livré récemment sur sa carrière actuelle. L'Autrichien a fait de terribles révélations puisque s'il n'y a pas de progression significative, il pourrait ranger les raquettes. « Je vois cela comme ma dernière chance. Je suis de retour depuis deux ans depuis ma blessure, et j'ai terminé 2022 à peu près à la 100e place et l'année dernière à la 98e. Si je termine encore à la 100ème place, il faudra se demander si ça en vaut toujours la peine. Depuis deux ans, je me trouve dans des zones du classement où je ne veux pas être. Bien sûr, cela me met à l'épreuve. Il y a beaucoup de choses qui m'arrivent que je ne connaissais pas depuis des années, comme le fait de s'inquiéter de ne pas pouvoir entrer dans les compétitions principales des tournois » a-t-il déclaré en conférence de presse.

Nouveaux objectifs avec un nouveau coach

Pas présent sur les tournois du circuit ATP dans les prochaines semaines, Dominic Thiem a annoncé qu'il repartirait sur le circuit Challenger quelque temps pour tenter de retrouver la confiance. L'Autrichien sera accompagné d'un nouveau coach mais il a refusé pour le moment de révéler son identité. S'il venait à réaliser une bonne saison où il réintègrerait le top 50, il pourrait alors mettre la question de la retraite de côté.