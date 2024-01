Djokovic règle ses comptes après l'Open d'Australie

La rédaction

Invaincu depuis 2018 à l'Open d'Australie, Novak Djokovic n'a pas fait le poids face à Jannik Sinner cette année, s'inclinant en quatre manches en demi-finales. Alors que de nombreux observateurs se sont réjouis de sa déroute, le numéro 1 mondial a tenu à remettre l'église au milieu du village, en rappelant sa légende.

Avec la retraite de Roger Federer, conjuguée aux nombreux pépins physiques qui n'épargnent pas Rafael Nadal ces derniers temps, Novak Djokovic est désormais le dernier membre du Big 3 à performer au plus haut niveau. Mais vendredi dernier, le Serbe de 36 ans a brisé une incroyable série qu'ils entretenaient tous les trois. Favori à sa propre succession, Novak Djokovic a été surclassé par le numéro 4 mondial, Jannik Sinner, en demi-finales de l'Open d'Australie.

Il annonce le successeur de Djokovic, c’est du lourd ! https://t.co/WBvDDXozqU pic.twitter.com/tmhMW2v69A — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

Djokovic met un terme à une longue série

Ainsi, cela faisait 19 ans que l'affiche d'une finale d'un Grand Chelem ne comprenait pas au moins un des protagonistes du Big 3. Bien qu'il soit parvenu à arracher un set à l'Italien, Novak Djokovic ne s'est jamais vraiment montré menaçant. A l'issue de sa défaite, de nombreux observateurs ont pointé du doigt son niveau de jeu.

«Combien de joueurs de tennis dans l’histoire ont été capables de réaliser les choses que j’ai faites et que j’ai accomplies»