Il quitte l'OM et crée la sensation à l'étranger !

Arnaud De Kanel

L'interminable règne de Pinto da Costa a pris fin ce samedi. Après avoir brigué la présidence du FC Porto pendant 42 ans, le légendaire dirigeant portugais laisse sa place à André Villas-Boas. L'ancien entraineur de l'OM a récolté environ 80% des suffrages samedi, réalisant ainsi son plus grand rêve.

Le FC Porto tient son nouveau président et c'est un ancien de l'OM ! Samedi, les Sócios de Porto se sont rendus aux urnes et ils ont élu André Villas-Boas à la majorité. L'ancien entraineur du club phocéen prend donc les commandes de son club de cœur et met fin à 42 ans de règne de son prédécesseur Pinto da Costa élu en 1982. Une immense fierté pour Villas-Boas.

OM : Enfin une excellente nouvelle pour Gasset ? https://t.co/fkBBLvdp3H pic.twitter.com/nQeapKLnZw — le10sport (@le10sport) April 28, 2024

«Je promets de donner ma vie pour le FC Porto»

« Aux membres et supporteurs du FC Porto qui ont décidé de ce changement, aux 26.643 (votants) qui sont entrés dans l'histoire aujourd'hui, merci beaucoup pour la responsabilité que vous me confiez. Je promets de donner ma vie pour le FC Porto. Je suis fier et honoré de cette opportunité que [vous] m'offrez. J'espère toujours répondre à vos exigences et à celles de tous les supporteurs de Porto. Gagner, remporter des titres et emmener notre club vers l'avenir. Je suis extrêmement fier de voir la force de notre FC Porto, notre club est vivant et a démontré sa force aujourd'hui », a déclaré André Villas-Boas. L'ancien entraineur de l'OM a également salué son illustre prédécesseur.

«Je veux exprimer ma gratitude pour tout ce que Pinto da Costa a donné au FC Porto»