Open d'Australie : Félicité au PSG, il snobe Marseille

Après avoir écarté Novak Djokovic en demi-finale de l'Open d'Australie, Jannick Sinner a totalement renversé Daniil Medvedev en finale à Melbourne. Mené 2 sets à 0, l'Italien a fini par faire tomber le Russe et s'offrir par la même occasion son 1er tournoi du Grand Chelem à 22 ans. Une joie forcément immense pour Sinner, qui a également été partagé du côté du PSG.

Alors qu'on pouvait penser que le titre à l'Open d'Australie se jouerait entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, aucun des deux n'a atteint la finale à Melbourne. La finale s'est disputée entre Jannik Sinner et Daniil Medvedev et au terme d'un match fou en 5 sets, c'est l'Italien qui a été sacré en Australie. « Il faut un peu de temps pour tout assimiler. Je suis très heureux de la façon dont j'ai géré les choses aujourd'hui. La situation sur le terrain était très, très difficile. Je pense que le plus important a été le soutien que j'ai reçu tout au long de ces deux semaines. J'ai senti que beaucoup de gens regardaient la télévision depuis chez eux, alors j'ai fait de mon mieux, même si j'étais un peu en difficulté... J'ai essayé de rester positif, en essayant de suivre le plan de jeu, que j'ai dû ajuster un peu », confiait Sinner après sa victoire contre Medvedev.

Tennis : Déjà la fin de Djokovic ? La vérité est rétablie https://t.co/ifeMzqMYfy pic.twitter.com/38EvEJHneh — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

Donnarumma aux anges

Forcément heureux de remporter l'Open d'Australie, son premier tournoi du Grand Chelem, Jannick Sinner a également donné de la joie à tous ses compatriotes italiens. Ça a notamment été le cas du côté du PSG. En effet, sur les réseaux sociaux, une vidéo a été diffusée où on peut voir Gianluigi Donnarumma, gardien italien du club de la capitale, exploser de joie au moment du sacre de Sinner à Melbourne.

Sinner fait une croix sur le tournoi de Marseille