Open d’Australie : Djokovic prévenu d’un grand danger

Thibault Morlain

Quelqu’un réussira-t-il à priver Novak Djokovic du premier tournoi du Grand Chelem de la saison ? Le Serbe est en grande forme à l’Open d’Australie et une chose est sûre, à Melbourne, son bourreau ne s’appellera pas Carlos Alcaraz. En effet, l’Espagnol s’est incliné en quart de finale face à Alexander Zverev. Ça fait donc une menace en moins pour Djokovic, mais la concurrence reste redoutable pour le sacre à l’Open d’Australie.

On connait désormais le dernier carré de l’Open d’Australie. La première demi-finale verra s’affronter Novak Djokovic et Jannik Sinner, l’autre demi-finale opposera Daniil Medvedev à Alexander Zverev, qui a réussi à s’offrir Carlos Alcaraz. Alors que l’Espagnol, numéro 2 mondial, semblait le mieux armé pour faire tomber Djokovic à Melbourne, le voilà éliminé en quart de finale. Forcément, cela est une bonne nouvelle pour le Serbe, mais attention à Sinner, Medvedev et Zverev. Aux yeux d’Alcaraz, chacun est capable de faire tomber Novak Djokovic à l’Open d’Australie.

Open d'Australie : Il fait un voeu improbable sur Djokovic https://t.co/lX1wi2Weh0 pic.twitter.com/zARVbN2fJp — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

Qui peut battre Djokovic à l’Open d’Australie ?

Rapporté par L’Equipe , Carlos Alcaraz s’est prononcé sur celui qui pourrait vaincre Novak Djokovic à Melbourne. Le numéro 2 mondial a alors avoué : « Je pense que les joueurs qui sont avec lui en demi-finales ont le niveau pour le battre. On verra. Ce n'est jamais facile de battre Novak, et encore moins en Grand Chelem. Mais il fera face à Jannik Sinner qui joue incroyablement bien en ce moment. Il n'a toujours pas perdu un set, ce qui veut dire qu'il a le niveau et les moyens de battre Novak. En tout cas, je regarderai les matches ».

Alcaraz satisfait de son résultat