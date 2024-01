Tennis : Djokovic reçoit un avertissement avant le choc

Alexis Brunet

Novak Djokovic s'est qualifié pour les demi-finales de l'Open d'Australie. Le Serbe affrontera l'un des hommes en forme du moment, Jannik Sinner. Avant le choc, l'Italien s'est exprimé sur le combat qui l'attend face au Djoker. Ce qui est certain, c'est que le joueur de 22 ans donnera tout pour faire tomber une nouvelle fois Nole.

Novak Djokovic répond présent, dès le premier majeur de l’année. Le Serbe a déjà atteint le stade des demi-finales à l’Open d’Australie. Il connaît déjà son adversaire pour essayer de décrocher une place en finale, il s’agit de Jannik Sinner. Cela sera un sacré choc, car l’Italien est très en forme, et reste sur une victoire face au Djoker.

Sinner attend Djokovic avec impatience

Avant le choc qui aura lieu vendredi 26 janvier, Jannik Sinner s'est exprimé sur Novak Djokovic, et le combat qui l'attend. L'Italien l'a affirmé, il donnera tout face au Djoker. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis . « C’est pour ça que je m’entraîne, pour jouer contre les meilleurs joueurs du monde. Évidemment, il a un palmarès incroyable ici, donc pour moi, c’est ce sera forcément un plaisir de jouer contre lui, surtout dans les phases finales du tournoi où les choses sont un peu plus intéressantes et l’enjeu est important. Je l’attends avec impatience, pour être honnête. Ça va être dur. Ça je sais. Je contrôlerai le contrôlable, c’est‐à‐dire se donner à 100%, avoir la bonne attitude, se battre pour chaque balle. Et puis on voit le résultat, non ? Je ne peux pas faire plus de toute façon. »

Open d'Australie : «Aucun plaisir», Djokovic fait une étonnante révélation https://t.co/YmpjxGl5XI pic.twitter.com/6mYeqXwxiK — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

Sinner reste sur une victoire face à Djokovic

Jannik Sinner est capable de battre Djokovic, et il l'a déjà prouvé. L'italien était venu à bout du Serbe le 25 novembre dernier en demi-finales de Coupe Davis. L'Italie avait par la suite remporté la compétition, et le joueur de 22 ans en était le principal artisan.