Open d'Australie : Sabalenka-Gauff, finale avant l'heure !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Quand le tableau de l'Open d'Australie est sorti, tout le monde imaginait déjà une grande demi-finale entre Aryna Sabalenka et Coco Gauff, soit l'affiche de la finale du dernier US Open. La Biélorusse, tenante du titre, partira favorite face à l'Américaine mais le combat devrait être dur. Elle a souvent eu du mal à résister à la pression dans les derniers jours du tournoi même si elle commence à montrer une régularité exceptionnelle dans les quatre tournois du Grand Chelem en atteignant souvent le dernier carré.

C'est peut-être le match du tableau féminin qui va sortir du lot. Jeudi à partir de 9h30 en France, Aryna Sabalenka et Coco Gauff disputeront un étouffant duel entre championnes de Grand Chelem dans l'optique de s'offrir une nouvelle finale et donc une opportunité de plus de fournir son palmarès. La Biélorusse partira favorite mais elle trouvera peut-être pour la première fois de la quinzaine un sacré répondant...

Sabalenka sans adversité

Capable de dominer aisément ses adversaires en ne leur laissant aucune chance avec son service et ses grosses frappes du fond du court, Aryna Sabalenka connaît un tournoi parfait jusqu'à présent. Inspirée par son succès de 2023, la numéro 2 mondiale a poursuivi sa belle série de 8 quarts de finale de Grand Chelem remportés sur 8. Elle a atteint les demi-finales sans difficulté en ne concédant que 16 jeux au total et personne n'a réussi à lui prendre plus de 3 jeux dans le même set. Coco Gauff devra donc être inspirée pour mettre à mal cette domination sans partage.

Gauff pour enchaîner ?

Coco Gauff a pris une nouvelle trajectoire à partir de l'été dernier. L'Américaine a réussi à augmenter son niveau de jeu pour s'offrir ses premiers grands titres, dont l'US Open bien sûr. En Australie, elle n'a pas vraiment connu la même sérénité puisqu'elle n'a pas déployé un niveau incroyable, notamment lors des quarts de finale où elle s'en est sortie après plus de 3 heures de jeu. Avec ses récents progrès, elle se rapproche petit à petit du sommet du classement.

Un duel équilibré

Même si Aryna Sabalenka évolue à un très haut niveau depuis le début du tournoi et qu'elle semble mieux armée pour se qualifier en finale, elle pourrait se tendre face à une opposition plus féroce. Si elle dispute sa 6ème demi-finale consécutive en Grand Chelem, la Biélorusse a souvent failli à ce stade, rattrapée par les enjeux. D'ailleurs, en termes de confrontations, c'est Coco Gauff qui a l'avantage surtout depuis cette fameuse finale du dernier US Open. L'Américaine mène 4-2 dans les duels.