Open d'Australie : Vers un Djokovic-Sinner en demi-finales ? Les quarts de mardi

Malheureusement pour la France, l'Open d'Australie continue sur la tendance selon laquelle les meilleurs joueurs du monde sont quasiment tous au rendez-vous. Mardi, la première journée des quarts de finale aura lieu et il y aura évidemment quatre favoris clairs, les 4 premiers du classement ATP. Chez les femmes, c'est peut-être le titre qui se joue déjà dans cette partie de tableau tant l'occasion sera belle pour Aryna Sabalenka ou Coco Gauff de s'imposer face à une novice samedi prochain.

C'en est fini pour les représentants français dans les tableaux de simple de l'Open d'Australie. Océane Dodin était la dernière à défendre ses chances lundi mais n'a rien pu faire face à la Chinoise Zheng. Après des huitièmes très animés, place aux quarts de finale puisque le programme de mardi s'annonce déjà très chargé. Tout le monde attend avec impatience le duel annoncé entre Novak Djokovic et Jannik Sinner en demi-finales, il reste donc une marche à franchir.

Djokovic encore en day session

Programmé pour la première fois en journée à l'Open d'Australie depuis 2021 à l'occasion des huitièmes de finale face à Adrian Mannarino, Novak Djokovic récidive. Le Serbe défiera l'Américain Taylor Fritz, 12ème mondial, en quarts de finale alors que la journée de mardi devrait être la plus chaude depuis le début du tournoi. Cette année, l'Australie n'a pas été exposée à des températures trop élevées pendant la compétition mais cela pourrait avoir un impact. Néanmoins, on s'attend plutôt à une démonstration à partir de 4h30 en France tant le patron est à l'aise contre Fritz. En huit confrontations, ce dernier n'a réussi à prendre un set qu'à une seule reprise, au troisième tour de l'Open d'Australie en 2021...

Sinner sur sa lancée

Sûrement le plus impressionnant depuis le début de la quinzaine parmi les tout meilleurs joueurs du monde, Jannik Sinner conclura la journée en deuxième partie de night session mardi aux alentours de 11h. L'Italien affrontera celui qui propose certainement le plus de garanties derrière le top 4, Andrey Rublev. Le Russe a été spectaculaire pour coller un 6/0 au héros local Alex de Minaur au tour précédent dans le cinquième set, ne ratant rien. Mais attention, le rendez-vous des quarts de finale en Grand Chelem est un calvaire pour lui : il n'a jamais réussi à passer au-delà malgré déjà 9 tentatives.

Sabalenka bousculée ?

C'est Coco Gauff, numéro 4 mondiale, qui lancera les quarts de finale en défiant l'Ukrainienne Marta Kostyuk à partir de 2h du matin en France. L'Américaine, solide depuis l'été dernier lorsqu'elle a remporté l'US Open, sera largement favorite. La tenante du titre Aryna Sabalenka, impressionnante de facilité depuis le début du tournoi, fera face à Barbora Krejcikova, 11ème mondiale, pour démarrer la night session (9h en France). La Biélorusse n'a perdu que 11 jeux pour le moment mais il faudra peut-être se méfier de la Tchèque, vainqueur de Roland-Garros en 2021, la première joueuse à l'avoir dominée en 2023. Côté français, même s'il n'y a plus de représentants français en course, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic seront également au programme des quarts de finale.