Open d’Australie : «C'était difficile pour lui» Après l’humiliation, Djokovic se lâche

Ce dimanche avait lieu le début des huitièmes de finale de l'Open d'Australie et Adrian Mannarino n'a pas réussi à créer la surprise face à Novak Djokovic. Le joueur de tennis français s'est fait balayer par le Serbe (6-0, 6-0, 6-3) mais aura tout de même marqué les fans français. À l'issue du match, Novak Djokovic s'est exprimé sur sa victoire et semblait heureux de ne pas avoir eu à forcer.

Fin de l'aventure pour Adrian Mannarino. Le numéro 1 français n'aura pas fait le poids face au maître des lieux, Novak Djokovic, en huitièmes de finale de l'Open d'Australie (6-0, 6-0, 6-3). Après sa victoire face à Ben Shelton lors du troisième tour, le Français ne poursuivra pas l'aventure.

«C'était bien sûr difficile pour lui»

Après son match, Novak Djokovic s'est exprimé sur sa victoire, dans des propos rapportés par L'Équipe : « Je ne pense pas avoir vécu très souvent cette situation, en gagnant les deux premiers sets 6-0, 6-0. Je crois que lors de l'un de mes premiers Roland-Garros, peut-être le tout premier, j'avais joué Robby Ginepri et j'avais mené 6-0, 6-0, 3-0 (au 1er tour en 2005, avant de remporter ce troisième set 6-3). Aujourd'hui, il y avait une grande tension au troisième set, le public voulait participer au match et qu'Adrian gagne un jeu. J'avais presque le sentiment que c'était une bonne chose de lâcher un jeu, afin de me reconcentrer. C'était bien sûr difficile pour lui, mais aussi pour moi, de ne pas penser au triple bagel. »

«Je m'étais très bien préparé à ça et j'ai exécuté mon plan à la perfection»