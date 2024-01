Tennis : Djokovic, Federer… Kyrgios balance !

Jean de Teyssière

Cela fait maintenant quelques années que le joueur australien, Nick Kyrgios, ne cache pas son admiration pour Novak Djokovic. Il avait par exemple défendu le Serbe lorsqu'il était entré sur le territoire australien sans être vacciné, de quoi l'obliger à quitter le pays. Blessé depuis octobre au genou, Kyrgios joue le rôle de consultant durant cet Open d'Australie et a avoué que si Novak Djokovic était le plus grand joueur de tous les temps, Roger Federer restait le plus talentueux.

Le débat sur le GOAT du tennis sera un débat sans fin. Si beaucoup s'accordent à dire que les trophées parlent pour Novak Djokovic, détenteur de 24 titres du Grand Chelem, certains évoquent le style de jeu, inimitable, de Roger Federer. Le Suisse a été le précurseur, rattrapé ensuite par Rafael Nadal puis Novak Djokovic. Les trois hommes se sont livrés une guerre sans merci durant presque 20 ans et forcément, il est difficile de trancher tant ces trois sportifs ont marqué l'histoire de leur sport.

«Le plus grand joueur de tous les temps est sans aucun doute Novak mais...»

En attendant son retour sur les cours de tennis, le joueur de tennis Nick Kyrgios endosse le costume de consultant pour la chaîne Eurosport . Le finaliste de Wimbledon en 2022 a donné son avis sur le débat du GOAT du tennis : « Le plus grand joueur de tous les temps est sans aucun doute Novak, mais cela ne veut pas dire que c’est celui que j’irais voir jouer en premier. »

«Roger Federer est le plus agréable à regarder, c’est le plus talentueux»