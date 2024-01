Open d’Australie : Une mauvaise surprise attend Djokovic ?

Jean de Teyssière

Ce dimanche, Adrian Mannarino sera opposé au maître des lieux : Novak Djokovic. L'enjeu est grand puisqu'il permettra à l'un des deux de filer en huitièmes de finale de l'Open d'Australie. L'inusable numéro 1 français aura fort à faire mais certains qui le connaissent bien estiment qu'il a une chance de créer un nouvel exploit.

35 ans, quinze sets et 11h46 passés sur le court pour Adrian Mannarino. Face à Novak Djokovic, le roi des matchs en cinq sets aura fort à faire mais il y a tout de même une petite chance. Le Serbe a déjà perdu deux sets depuis le début du tournoi, ce qui n'était plus arrivé depuis 2018. Une légère baisse de forme qu'Adrian Mannarino devra essayer de forcer.

«Il a fait du « Manna », c'est un peu un magicien»

Laurent Raymond est l'entraîneur de l'équipe de France en Coupe Davis. Dans L'Équipe , il raconte l'état d'esprit d'Adrian Mannarino, à quelques heures de son match qui promet d'être dantesque face à Novak Djokovic : « Il a fait du « Manna ». C'est un peu un magicien. Je l'ai vu faire de bons matches mais celui-là est incroyable, dans une ambiance folle. Il colle à la balle sur tous les retours contre un mec qui sert à 225km/h. Et tout ce qu'il touche, c'est dedans. Dans le troisième, ça fait 6-4 pour l'autre mais c'est lui qui crée le danger tout le temps. L'autre a la capacité à être dangereux quand il est un peu dos au mur. C'est vrai qu'il fait des jeux de débreak de fou. Mais ce qui est impressionnant chez « Manna », c'est qu'il gagne son troisième match en cinq sets et qu'on a l'impression qu'il peut en faire encore deux de plus. Il a cette stabilité émotionnelle qui ne brûle pas d'énergie. C'est son personnage, avec une forme de timidité et d'expression sur le terrain qui ressemble à une petite force tranquille. A 5-2 et 5-4 au cinquième, il sert pour le match et ne s'affole pas. Des situations pareilles ça fait quinze ans qu'il en connaît, tu peux lui faire confiance pour finir le match. Il faut que l'autre fasse des exploits pour s'en sortir ce qui n'a pas été le cas. »

