Open d’Australie : Une stratégie hallucinante avant d’affronter Djokovic

Alexis Brunet

Novak Djokovic s'est brillamment qualifié pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie. À cette occasion, il affrontera le numéro un tricolore, Adrian Mannarino. Nole se prépare donc en conséquence, ce qui n'est pas le cas de son adversaire. En effet, le Français ne désire pas savoir à l'avance le nom du joueur qu'il doit affronter, de quoi déconcerter la presse serbe.

Après avoir concédé deux sets lors des deux premiers tours, Novak Djokovic s'est rassuré en venant à bout de Tomas Martin Etcheverry en trois sets, lors du troisième tour de l'Open d'Australie. Le Serbe a donc rejoint les huitièmes de finale. Il pourrait bien être bousculé à cette occasion, puisqu'il est tombe sur un sacré combattant, le numéro un français, Adrian Mannarino.

Mannarino ne sait pas qu'il va affronter Djokovic

Après une bataille en cinq sets face à l'Américain Ben Shelton, Adrian Mannarino s'est donc hissé en huitième de finale. Mais petite particularité, le Français ne sait pas qu'il va affronter Novak Djokovic. En effet, le joueur de 35 ans détonne de par son fonctionnement, car il ne veut pas savoir à l'avance contre quel joueur il va jouer, et donc adapter sa préparation. L'Équipe précise d'ailleurs que les médias serbes étaient très déçus de ne pas pouvoir questionner Mannarino, et en apprendre plus sur lui, car cela pouvait alors mettre la puce à l'oreille du Français. « Quoi ? C'est une blague ? Vous n'auriez pas pu nous prévenir avant ? On poireaute depuis une demi-heure ! », ont lâché les journalistes au membre de l'organisation du tournoi les ayant prévenu.

Une heure avant le match, c'est la révélation