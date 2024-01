Open d'Australie : Une Française en 8èmes, le gros programme de samedi !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que les surprises commencent à pleuvoir, l'Open d'Australie va prendre une tournure incroyable avec les enjeux qui deviennent de plus en plus importants. Samedi, les derniers tickets pour la deuxième semaine de la compétition seront distribués et on sait déjà qu'une représentante française sera au rendez-vous des huitièmes de finale. Dans cette partie de tableau, pas mal de favoris ont failli passer à la trappe au tour précédent, la tension va monter d'un cran.

C'est l'heure de la confirmation pour beaucoup de joueurs prévus au programme de samedi. En effet, il reste encore beaucoup de grands noms encore en piste mais certains ont déjà dû faire un effort conséquent pour rester dans le tournoi. Samedi, outre Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Alexander Zverev ou encore Casper Ruud, tous revenus d'entre les morts, poursuivront l'aventure. A noter qu'une Française sera présente en huitièmes de finale puisqu'Océane Dodin et Clara Burel ont rendez-vous.

Alcaraz en maîtrise ?

Mis en difficulté par Lorenzo Sonego au tour précédent, Carlos Alcaraz aura à cœur de poursuivre son tournoi sans accroc face à la pépite chinoise Juncheng Shang. L'Espagnol est attendu en deuxième rotation sur la Rod Laver Arena (pas avant 3h15) dans une journée remplie de belles affiches. Tommy Paul, peut-être son futur adversaire, lancera la journée sur la Margaret Court Arena contre Kecmanovic. En grande forme depuis la fin de la saison dernière, Grigor Dimitrov aura aussi un tour largement à sa portée contre le Portugais Borges.

Les favoris de retour

Le deuxième tour a laissé pas mal de traces dans cette partie de tableau puisque Alexander Zverev, Casper Ruud, Daniil Medvedev et Hubert Hurkacz ont tous dû disputer 5 sets pour se sortir des griffes de leurs adversaires respectifs. L'Allemand terminera la journée sur le central face au jeune espoir américain Alex Michelsen, un beau rendez-vous. Le Norvégien devra se défaire de Cameron Norrie, qui a joué 5 sets comme lui. La tâche sera sûrement difficile pour Daniil Medvedev, qui est revenu de deux sets à zéro jeudi en terminant son match à 3h40 du matin heure locale. Le numéro 3 mondial aura en plus fort à faire face à Félix Auger-Aliassime pour débuter la night session du deuxième court principal. Enfin, les deux dernières chances françaises Ugo Humbert et Arthur Cazaux auront un coup à jouer puisque le premier affrontera Hurkacz déjà entamé et le deuxième, qui a sorti Holger Rune, pourrait confirmer face au Néerlandais Griekspoor, tête de série 28, tombeur d'Arthur Fils. Il faudra s'armer de courage puisque ces deux matches devraient avoir lieu en plein milieu de la nuit.

Une grosse opportunité dans le tableau féminin

Le programme du jour côté féminin sera un peu moins époustouflant. En effet, la partie de tableau d'Iga Swiatek a été assez décimée et même la Polonaise a failli passer à la trappe. La numéro 1 mondiale débutera la night session du central contre la jeune Tchèque Linda Noskova à partir de 9h. A noter la belle affiche entre Ostapenko et Azarenka sur la Margaret Court Arena dans la nuit, quelques heures avant Elina Svitolina. Délaissé par Elena Rybakina, ce deuxième quart de tableau sera celui de la grosse opportunité pour une joueuse de traverser le tableau jusqu'en demi-finales. Nos deux Françaises débuteront d'abord par leur duel pour une place en huitièmes dans la nuit aux alentours de 3 heures du matin. La favorite de cette partie se nomme désormais Qinwen Zheng, la Chinoise qui pointe au 13ème rang mondial devra se débarrasser de sa compatriote Wang pour progresser en deuxième semaine.