Tennis - Open d’Australie : Djokovic se lâche sur sa frustration du moment

Benjamin Labrousse

Annoncé comme le grand favori de cette édition 2024 de l’Open d’Australie, Novak Djokovic a connu un début de tournoi plutôt poussif. Habitué des grands rendez-vous, le Serbe a concédé deux sets pour le moment, et a semblé agacé par moment. Le numéro un mondial s’est exprimé à ce sujet, concédant quelques erreurs dans son jeu.

Du Novak Djokovic tout craché. Numéro un mondial, le Serbe se doit d’attaquer sa saison 2024 de la meilleure des manières. Joueur le plus titré de l’histoire de l’Open d’Australie (10 sacres à Melbourne), Nole est surtout le vainqueur sortant du tournoi, et doit donc défendre son titre. S’il paraît parfois agacé, notamment envers son clan lorsque le match semble se durcir, Djokovic a montré plusieurs signes de frustration depuis le début de la quinzaine. Sorti victorieux de ces deux premiers matchs, le joueur de 36 ans a toutefois concédé un set à chaque rencontre, face à Dino Primzic, ainsi que face à Alexei Popyrin.

« Je ne me suis pas senti au mieux de ma forme »

Dans des propos relayés par WeLoveTennis , Novak Djokovic est d’ailleurs revenu sur cette frustration apparente depuis le début de l’Open d’Australie : « Puis‐je être satisfait ? Je peux être satisfait de la victoire. De mon tennis, pas vraiment. Je ne me suis pas senti au mieux de ma forme ces dernières semaines. C’est parfois frustrant de voir les erreurs inhabituelles que je commets » .

« Le momentum a basculé de mon côté »