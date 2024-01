Open d'Australie : Djokovic encore au forceps ? En route vers la deuxième semaine

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La première semaine de l'Open d'Australie progresse à grands pas et la journée de vendredi permettra à certains de rejoindre les huitièmes de finale, une étape importante à chaque Grand Chelem. Comme souvent, le but de la première semaine est de perdre le moins d'énergie possible pour la déployer dans les derniers tours, là où ça compte vraiment. Le troisième tour, c'est aussi le premier rendez-vous entre têtes de série dans le tableau, un moment important.

L'édition 2024 de l'Open d'Australie est pour l'instant spectaculaire en termes de niveau de jeu proposé par les meilleurs joueurs du monde. Même si certains commencent à connaître une sortie de route précipitée, les choses sérieuses débutent vraiment avec l'arrivée du troisième tour. La journée de vendredi sera très chargée : il faudra veiller pour assister aux nombreux combats. En piste notamment, Novak Djokovic, Jannik Sinner ou encore Andrey Rublev.

Djokovic lancé ?

Vainqueur d'un combat de 4 heures au premier tour, Novak Djokovic a connu encore quelques difficultés pour se défaire d'Alexei Popyrin. Le numéro 1 mondial jouera sa première tête de série, l'Argentin Etcheverry qui vient de sortir Murray et Monfils. Dans sa partie de tableau, tous les grands noms sont encore là : Andrey Rublev aura fort à faire face à Sebastian Korda dans un duel entre têtes de série, Jannik Sinner affrontera un autre argentin tête de série, Sebastian Baez et Alex de Minaur tentera de poursuivre son tournoi parfait contre Cobolli.

Sabalenka et Gauff sans adversité ?

Trop puissante depuis le début du tournoi, Aryna Sabalenka défiera l'Ukrainienne Tsurenko, tête de série 28, pour rallier la deuxième semaine. La tenante du titre voit son tableau assez dégagé même si l'autre favorite, Coco Gauff, répond présente. Celle-ci sera opposée à sa compatriote Parks. A noter que Barbora Krejcikova et Beatriz Haddad Maia, 10ème et 11ème au classement, sont les autres têtes de série présentes dans cette partie de tableau. Le duel de revenantes entre Paula Badosa et Amanda Anisimova sera également intéressant à suivre.

Un Français en huitièmes ?

La journée de vendredi verra 3 Français au programme pour tenter d'aller chercher une qualification pour les huitièmes de finale. En effet, Adrian Mannarino, tête de série 20, retrouvera Ben Shelton pour un duel qui s'annonce bouillant. Le Français a déjà disputé deux matches en cinq sets pour arriver jusqu'ici, tout comme Luca Van Assche. Le jeune espoir tricolore de 19 ans, auteur d'un gros coup contre Musetti au deuxième tour, devra réaliser une sacrée performance pour continuer le tournoi puisqu'il jouera contre Stéfanos Tsitsipas... Seule Française du jour, Diane Parry tentera de déloger la pépite Mirra Andreeva, dont le succès a été annoncé sur Le 10 Sport. Leur dernière confrontation (à Roland-Garros l'an dernier) sera à oublier : la Russe avait atomisé la Niçoise.