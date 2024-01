Open d'Australie : Un tournoi sans surprise ? La belle stat sur le premier tour

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Premier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'Open d'Australie a commencé de la plus belle des manières. En effet, les meilleurs joueurs semblent s'être bien préparés pour se disputer le titre puisqu'ils sont quasiment tous au rendez-vous après le premier tour. La statistique est folle : 30 des 32 têtes de série ont gagné leur premier match, ce qui promet une quinzaine d'enfer à Melbourne.

On ne pouvait pas vraiment rêver mieux commencer l'année tennistique. Tous les plus grands joueurs sont au rendez-vous et semblent prêts pour aller au bout de cet Open d'Australie. Favoris au début du tournoi, les quatre meilleurs joueurs ont connu des destins différents pour leurs débuts et c'est Novak Djokovic qui a le plus de mal à se défaire de son adversaire. Pourtant les surprises sont difficiles à imaginer quand on voit les statistiques de ce début de tournoi...

30 têtes de série en lice

Même si la nuit est venue légèrement réduire ce nombre, 30 des 32 premières têtes de série ont remporté leur premier tour. Seuls Alexander Bublik, surpris en 3 sets par l'Indien Sumit Nagal et Nicolas Jarry, défait en 5 sets par le jeune Italien Flavio Cobolli, ont perdu leur match. Il ne faut pas chercher bien loin : il s'agit d'une grande première dans l'histoire des Grands Chelems, même s'il faut noter que le passage à 32 têtes de série est actif depuis 2001. Le précédent record datait de 2014, déjà à l'Open d'Australie.

Des combats difficiles

Si quasiment tous les meilleurs joueurs du monde ont gagné leur premier match, il faut noter que certains ont eu besoin de cinq sets pour s'imposer. D'ailleurs, il y a eu 20 matches en 5 sets lors du premier tour de l'édition 2024 de l'Open d'Australie, le plus grand nombre après Roland-Garros 2023, où 21 affiches du premier tour s'étaient jouées en 5 manches. A Melbourne, il faut aussi noter que les combats aussi longs sont rendus difficiles par les conditions souvent difficiles en raison de la chaleur.

Une profondeur incroyable

Depuis quelque temps, le circuit ATP fait preuve d'une grande profondeur puisque beaucoup de joueurs semblent capables de jouer les premiers rôles. C'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de matches finissent par aller en 5 sets. Si le top 4 mondial semble au-dessus et le titre ne devrait pas leur échapper, ils pourrait éprouver plus de difficultés. Bousculé par le jeune Prizmic, Novak Djokovic a déjà passé 4 heures sur le court et il faudra montrer un autre visage s'il veut soulever un onzième trophée.