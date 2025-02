Mercato : Le Real Madrid se prend un coup de pression !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il vit sa deuxième saison au Real Madrid, Arda Güler n’a pas vu sa situation beaucoup évoluer. Bien qu’il était titulaire mercredi lors de la victoire face à la Real Sociedad en Coupe du Roi (0-1), l’international turc a toujours aussi peu de temps de jeu et songerait sérieusement à un départ s’il n’obtient pas plus de minutes.

Titulaire mercredi soir, lors de la victoire du Real Madrid en demi-finale aller de la Coupe du Roi contre la Real Sociedad (0-1), cela faisait cinq rencontres consécutives qu’Arda Güler n’avait plus joué. Son dernier match remontait au 5 février face à Leganés, en quart de finale de la Coupe du Roi (2-3).

Real Madrid - Racisme : Vinicius Jr encore ciblé, les images chocs

➡️ https://t.co/cC3lVQgOqa pic.twitter.com/c9zERnz3tE — le10sport (@le10sport) February 27, 2025

Güler commence à trouver le temps long

Arrivé à l’été 2023 en provenance de Fenerbahçe, Arda Güler commencerait sérieusement à s’impatienter. D’après les informations de Relevo, l’international turc (18 sélections) veut jouer plus, et de préférence au Real Madrid, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2029, mais pourrait décider de claquer la porte.

En cas de départ, Güler ne veut pas être prêté

En effet, Arda Güler n’aurait pas l’intention de vivre une deuxième saison comme celle-ci et se contenter d’un si faible temps de jeu. En cas de départ, le milieu offensif âgé de 20 ans ne souhaiterait pas être prêté pour revenir plus tard au Real Madrid. Si sa situation n’évolue pas dans le bon sens, il souhaiterait être transféré définitivement dans un club où il aurait plus d’importance.