Transfert «dramatique» annoncé au PSG !

Axel Cornic

Dans un entretien accordé à Mediaset, le directeur sportif Giovanni Manna a abordé tous les dossiers chauds du moment liés au Napoli. C’est notamment le cas du transfert de Khvicha Kvaratskhelia vers le Paris Saint-Germain lors du mercato hivernal, qui n’a pas manqué de faire parler de l’autre côté des Alpes.

Déjà approché l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia est la recrue phare de l’hiver du côté du PSG, même si ses débuts n’ont pas été incroyables. Il semble peu à peu trouver sa place dans le dispositif de Luis Enrique, avec notamment 3 passes décisives lors de ses dernières apparitions avec le club parisien.

Le transfert de l’hiver

Mais si à Paris on se réjouit de ce transfert à plus de 70M€, ce n’est pas vraiment le cas en Italie. Les supporters du Napoli ont en effet fait part de leur colère envers un joueur devenu en quelques saisons une véritable idole et qui est sorti par la petite porte. Mais les critiques visent surtout les dirigeants, coupables d’avoir laissé partir la plus grosse star de l’équipe vers le PSG.

« Il a laissé une aura dramatique, ça fait mal de perdre un joueur comme ça »

Interrogé sur ce sujet, Giovanni Manna a reconnu que le départ de Khvicha Kvaratskhelia vers le PSG a laissé des traces. « Il a laissé une aura dramatique, ça fait mal de perdre un joueur comme ça cette saison » a déclaré le directeur sportif du Napoli, lors d’un entretien accordé à Mediaset. « Il m'a appris à toujours être prêt, nous sommes sûrs d'avoir fait le bon choix ».