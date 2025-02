Neymar - Real Madrid : Le transfert historique qui se prépare !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En 2017, le PSG réalisait le transfert le plus cher de l’histoire en s’attachant les services de Neymar en provenance du FC Barcelone, contre un montant record estimé à 222M€. Un record que pourrait battre le Real Madrid l’été prochain, puisque l’Arabie Saoudite serait prête à offrir environ 240M€ pour recruter Vinicius Jr.

Huit ans plus tard, le record réalisé par le PSG n’a toujours pas été battu. En août 2017, le club de la capitale s’était attaché les services de Neymar, alors au sommet de son art au FC Barcelone. Pour ce faire, le Paris Saint-Germain a levé la clause libératoire de l’international brésilien, fixée à 222M€. S’il n’a pas encore été battu, le Real Madrid pourrait en avoir l’occasion lors du prochain mercato estival.

« Il est évident que cela permet à la ligue de se développer »

Ce n’est plus un secret, l’Arabie Saoudite a des vues sur Vinicius Jr, dont le contrat avec le Real Madrid court jusqu’en juin 2027. « Quelque chose de similaire aux autres stars que nous avons. Il y a l'aspect sportif, pour améliorer la qualité des équipes, les structures et la dynamique. Il y a aussi la visibilité commerciale. Les joueurs clés ont une visibilité mondiale et une grande valeur commerciale. Il est évident que cela permet à la ligue de se développer. C'est très important sur le plan sportif, mais aussi en termes de visibilité et sur le plan commercial », déclarait Omar Mugharbel, patron de la Saudi Pro League, le mois dernier auprès du quotidien espagnol AS, quand il lui a été demandé ce que signifierait d’avoir Vinicius Jr dans son championnat.

L’Arabie Saoudite va mettre 240M€ pour s’offrir Vinicius Jr

« Attendons de voir ce qui se passe avec Vinicius », ajoutait Omar Mugharbel. D’après les informations du Telegraph, l’Arabie Saoudite aurait bien l’intention de tout faire pour s’attacher les services de Vinicius Jr l’été prochain, jusqu’à battre le record établi par le PSG pour recruter Neymar. En effet, des discussions en ce sens auraient déjà eu lieu et les Saoudiens seraient prêts à proposer environ 240M€ pour convaincre le Real Madrid de lâcher sa star. Ce qui ferait de l’attaquant âgé de 24 ans le joueur le plus cher de l’histoire du football.