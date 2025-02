PSG : Kolo Muani bien accompagné à l'étranger ?

Axel Cornic

Barré par les choix de Luis Enrique, Randal Kolo Muani a été obligé de quitter le Paris Saint-Germain pour se relancer. Il a ainsi trouvé une solution avec un prêt de six mois à la Juventus, où les choses se passent beaucoup mieux et où il pourrait bien poursuivre sa carrière aux côtés d’un autre attaquant de renommée internationale.

C’est la belle histoire du mercato hivernal. Relégué sur le banc au PSG durant toute la première partie de saison, Randal Kolo Muani s’est totalement relancé en Italie, où la presse est devenue totalement folle. Il faut dire que les débuts de l’attaquant forcent le respect, avec 5 buts en seulement 5 matchs de Serie A… soit plus du double que durant plusieurs mois en Ligue 1 !

La renaissance italienne de Kolo Muani

Le succès de Randal Kolo Muani à la Juventus pourrait faire des heureux à Paris, puisqu’on annonce déjà un possible transfert définitif. Et ce n’est pas tout, puisque le Français pourrait pousser un buteur dans les bras du PSG avec Dusan Vlahovic, à qui il a clairement volé la vedette depuis son arrivée à Turin et qui pourrait donc faire ses valises.

Finalement, Motta pourrait tout changer

C’était sans compter sur la dernière révolution planifiée par Thiago Motta ! D’après les informations de Tuttosport et de Sky Sport Italia, le coach de la Juventus aurait l’intention de modifier sa tactique pour faire jouer ensemble Kolo Muani et Vlahovic. Cela devrait d’ailleurs commencer dès ce mercredi soir, avec le quart de finale de Coppa Italia face à Empoli (21h).